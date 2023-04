Oslo: Unibuss nimmt 183 E-Busse in Betrieb

In der norwegischen Hauptstadt Oslo sind am 16. April auf einen Schlag 183 neue Elektrobusse in Betrieb gegangen. Die Fahrzeuge vom Typ Solaris Urbino 18 electric werden in den Linienbereichen 1 (Innenstadt Nord-Süd) und 2 (Innenstadt Ost-West) eingesetzt.

Bestellt hatte der Verkehrsbetreiber Unibuss die 183 E-Gelenkbusse wie berichtet im Januar 2022. Für den polnischen Hersteller war es seinerzeit der größte Auftrag der Firmengeschichte. Die 18 Meter langen Gelenkbusse verfügen über Batteriepacks mit 500 kWh Kapazität und werden nur noch via Kabel im Depot geladen – anders als frühere Generationen, die noch unterwegs über Stromabnehmer auf dem Dach versorgt wurden. Da die neuen Fahrzeuge mit ihrer Reichweite von bis zu 250 Kilometern während ihrer Tages-Einsätze nicht mehr nachgeladen werden müssen, reicht das Depot-Laden über Nacht aus.

Geladen wird ein Großteil der Fahrzeuge in einer der größten Elektrobus-Depots Skandinaviens, das parallel zur Inbetriebnahme der Busse eröffnet wurde. „Die Busanlage Stubberud ist ein wichtiger Baustein, um den Übergang zu emissionsfreien Bussen in Oslo zu erleichtern. Mit dieser modernen Einrichtung ist alles bereit für einen noch effizienteren Betrieb der öffentlichen Verkehrsmittel der Hauptstadt“, sagt Cato Hellesjø, CEO der Unibuss-Muttergesellschaft Sporveien. Die restlichen Fahrzeuge werden im bestehenden Depot Alnabru geladen.

Die beiden Linienbereiche 1 und 2 umfassen die Buslinien 20, 21, 28, 30, 31, 31E, 34, 37 und 54 sowie die Nachtlinien 11N, 12N, 1N, 2N, 5N und 63N, die jetzt mit den elektrischen Solaris-Gelenkbussen bedient werden. Die Innenstadt-Linien 20, 21, 31 und 37 gehören zu den am höchsten frequentierten Buslinien des ganzen Landes. Die Betriebslizenz gilt in beiden Fällen für jeweils zehn Jahre, mit der Option auf eine Verlängerung um vier Jahre.

Weitere 137 E-Busse sollen im Dezember in Oslo in Betrieb gehen, so dass die elektrische Busflotte in der norwegischen Hauptstadt 2023 um insgesamt 320 Fahrzeuge wächst. Darunter werden auch 76 vollelektrische Lion’s City E von MAN sein, die Unibuss im Dezember 2022 bestellt hatte. Zuvor hatte der ÖPNV-Betreiber Nobina im September 2022 ebenfalls 76 E-Busse für den Einsatz in Oslo bestellt, allerdings bei dem niederländischen Hersteller Ebusco.

„Wir arbeiten daran, die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt für alle günstiger und besser zu machen, unabhängig von Alter, Leistungsfähigkeit und Einkommen“, sagt Sirin Stav, Stadträtin für Umwelt und Verkehr in Oslo. „Mit neuen Elektrobussen kommen wir einem komplett emissionsfreien ÖPNV einen großen Schritt näher. Das führt zu weniger Lärm, Klimaemissionen und Luftverschmutzung.“

