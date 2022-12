MAN erhält ersten E-Bus-Auftrag aus Norwegen

Der norwegische Verkehrsbetreiber Unibuss hat bei MAN 76 vollelektrische Lion’s City E für Oslo geordert. Für MAN ist dies der erste E-Bus-Auftrag aus Norwegen. Der Auftrag umfasst 59 Solo- und 17 Gelenkbusse, die ab Ende 2023 im Nordosten und Osten Oslos eingesetzt werden sollen.

Der Lion’s City 12 E als Solobus wird seit Oktober 2020 im polnischen MAN-Werk in Starachowice gefertigt, seit April 2021 läuft dort auch der Gelenkbus Die Lion’s City 18 E vom Band. Kürzlich gab es aber eine Änderung in der Produktion – die Neukunde Unibuss nun ausnutzt: „Seit diesem Herbst können unsere Kunden selbst über die Anzahl der Batteriepacks entscheiden“, sagt Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus bei MAN Truck & Bus. „Auf diese Weise lässt sich unser vollelektrischer Stadtbus noch besser an die individuellen Kundenbedürfnisse und Anforderungen bezüglich Reichweite und Fahrgastkapazität anpassen.“

Bei beiden Modellen verzichtet Unibuss laut MAN auf ein Batteriepack. In den Solobussen sind somit fünf statt der serienmäßig sechs Packs verbaut, in den Gelenkbussen deren sieben anstatt acht. Damit sinkt die Reichweite zwar etwas, wird aber immer noch für den geplanten Einsatz ausreichen. Das spart Kosten und Gewicht beim Fahrzeug und Rohstoffe in der Lieferkette. Um die Effizienz im Einsatz zu erhöhen, hat Unibuss die seit Mitte 2022 optional erhältliche Klimaanlage mit CO2 als Kühlmittel geordert. Diese ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern soll auch effizienter sein – und so für bis zu 25 Kilometer zusätzliche Reichweite sorgen.

„Unsere innovative Technik hat Unibuss überzeugt ebenso wie die umfassende Beratung zu unseren eMobility-Lösungen durch die Experten von MAN Transport Solutions“, so Kuchta. „Sie haben unter anderem auch die Routen für den optimalen Einsatz der Busse kalkuliert.“ Und auch künftig wird MAN den norwegischen ÖPNV-Verkehrsbetreiber bestmöglich unterstützen. Denn neben der Lieferung der Fahrzeuge übernimmt MAN für eine Laufzeit von bis zu 12 Jahren Service und Wartung der Stadtbusse.

Die Fahrzeuge werden zwar die ersten MAN-E-Busse in Norwegen, aber nicht in Skandinavien: 22 MAN Lion’s City E sind bereits im schwedischen Malmö im Einsatz. Zudem hat der Betreiber Keolis 2021 insgesamt 75 Lion’s City 18 E für Schweden bestellt. Eine weitere Bestellung über 12 elektrische Gelenkbusse von MAN kam aus Uppsala. Und auch in Dänemark ist der Lion’s City E unterwegs.

Unibuss hatte bisher schon MAN-Fahrzeuge in der Flotte, jedoch noch Exemplare mit Verbrennungsmotor. Der ÖPNV-Betreiber verfügt über einige Erfahrung mit E-Bussen anderer Hersteller, so sind etwa Fahrzeuge von VDL, BYD und Solaris in der Flotte.

