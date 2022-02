BMW bietet iX- und i4-Kunden kostenfreies Schnellladen – in den USA

BMW bietet Käufern seiner Elektromodelle iX und i4 in den USA zwei Jahre lang kostenfreies Schnellladen an den mehr als 3.000 öffentlichen Ladestationen von Electrify America – bis zu 30 Minuten pro Ladevorgang.

Das Angebot startet im März mit der Markteinführung der beiden Modelle in den USA, wie die VW-Tochter Electrify America mitteilt. Die Aktion gilt ab dem Datum des Fahrzeugkaufs, wie es in der Mitteilung heißt. Vorerst ist das Angebot auf den iX und i4 (jeweils in beiden Motorisierungen) beschränkt, „weitere Modelle und Vorteile“ sollen später bekanntgegeben werden.

„Die Zusammenarbeit mit Electrify America ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunft“, sagt Sebastian Mackensen, Präsident und CEO von BMW of North America. „Die Verfügbarkeit von Ladestationen ist ein zentrales Merkmal von Elektrofahrzeugen. Wir freuen uns, unseren Kunden mit der Markteinführung der nächsten vollelektrischen Generation von BMW einen schnellen, erschwinglichen und bequemen Zugang zum Aufladen zu bieten.“

Mit ihren Spitzen-Ladeleistungen von bis zu 200 kW und einer verhältnismäßig flachen Ladekurve dürften die BMW-Modelle in dem kostenfreien 30-Minuten-Fenster nennenswerte Energiemengen nachladen können. Der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent dauert bei der 80,6 kWh großen Batterie des i4 31 Minuten, beim iX xDrive40 (71 kWh) sind es ebenfalls 31 Minuten und beim iX xDrive 50 mit 105,2 kWh sind es 35 Minuten.

– ANZEIGE –









Electrify America betreibt in Nordamerika derzeit 800 Ladeparks mit insgesamt 3.500 Ladepunkten. In den USA kommt der CCS1-Standard zum Einsatz, die von Electrify America aufgebauten Ladesäulen leisten zwischen 150 und 350 kW. Bis 2026 plant das Unternehmen, seine Infrastruktur mit 1.800 Ladestationen, die aus 10.000 einzelnen Ladegeräten bestehen, in den Vereinigten Staaten und Kanada mehr als zu verdoppeln.

Kostenfreies Laden für eine bestimmte Dauer gibt es für Kunden des iX und i4 in Europa zwar nicht, wohl aber einige Lade-Vergünstigungen: Käufer eines iX3, i4 oder iX sind bei BMW Charging ein Jahr lang im „Active“-Tarif von der Grundgebühr befreit, was rund 60 Euro und aufgrund der niedrigeren Ladekosten im Vergleich zum kostenlosen „Flex“-Tarif weiteren Einsparungen entspricht. Zudem erhalten die Käufer der genannten drei Modelle in Europa ein Jahr lang das „Ionity Plus“-Paket ohne Grundgebühr, was hier 13 Euro pro Monat (also 156 Euro) sowie einer Ersparnis von 0,44€/kWh entspricht: Mit dem Paket werden nur 0,35€/kWh statt 0,79€kWh abgerechnet.

electrifyamerica.com