eMobility update: VW führt E-Auto-Kontingente ein, Polestar Showroom, Elektro-Truck-Depot in Malmö

Die folgenden Themen der Elektromobilität haben wir heute für Sie: Polestar eröffnet Showrooms in Leipzig und Köln ++ Elektro-Truck-Depot in Malmö ++ VW führt E-Auto-Kontingente für Händler ein ++ Giga Shanghai wächst weiter ++ Und Lade-Weltrekord für Porsche Taycan ++

#1 – Polestar-Showrooms in Leipzig und Köln

Polestar hat in den vergangenen Wochen in Deutschland zwei permanente Showrooms eröffnet. Die neuen Standorte in Leipzig und Köln ersetzen jeweils temporäre und deutlich kleinere Ausstellungsflächen. In Leipzig zieht die schwedisch-chinesische Elektroauto-Marke in die unmittelbare Nähe des Einkaufs- und Erlebniszentrums Nova. Der neue Standort liegt an der A9 zwischen Leipzig und Halle, etwa 20 Minuten von der Leipziger Innenstadt entfernt, wo Polestar zuvor eine temporäre Fläche bezogen hatte.

#2 – Scania: Elektro-Lkw-Depot in Malmö

Der Lkw-Bauer Scania hat von einer schwedischen Spedition einen Auftrag über fünf Batterie-elektrische Lkw erhalten. Diese sollen in Malmö stationiert werden, wo ein größeres Elektro-Lkw-Depot samt innovativer Ladeinfrastruktur entstehen wird. Für welche Version des E-Lkw von Scania sich der Kunde entschieden hat, ist unklar. Der Stromer von Scania wird derzeit mit Batteriekapazitäten von 165 bis 300 Kilowattstunden für Reichweiten von bis zu 250 Kilometern angeboten.

#3 – VW: E-Auto-Kontingente für Händler?

Angesichts der hohen Nachfrage nach Elektroautos reduziert der VW-Konzern angeblich die Bestellmöglichkeiten seiner Händler und führt eine Quotierung für die Vertriebspartner ein. Demnach können größere Händler mehr Fahrzeuge bestellen als kleinere. Das berichtet die „Automobilwoche“ und beruft sich auf ein ihr vorliegendes internes Schreiben.

#4 – Tesla: Giga Shanghai soll wachsen

Die Produktionskapazität der Tesla-Fabrik in Shanghai soll in den kommenden Jahren auf über eine Million Fahrzeuge pro Jahr erhöht werden. Derzeit läuft bereits eine Ausbaustufe. Sollte das Ziel tatsächlich siebenstellig sein, dürften weitere Ausbauarbeiten folgen. Das berichten chinesische Medien unter Berufung auf Insider.

#5 – Lade-Weltrekord für Porsche Taycan

Und zum Schluss haben wir noch eine News von Porsche: Der Taycan hat in den USA einen neuen offiziellen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Konkret geht es um die kürzeste Ladezeit eines Elektrofahrzeugs während einer Fahrt von Küste zu Küste.

