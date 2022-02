Finnische ÖPNV-Betreiber bestellen 82 E-Busse bei Volvo

Volvo Buses hat drei Bestellungen aus Finnland über insgesamt 82 Elektrobusse erhalten. 61 davon sind für die Hauptstadt Helsinki bestimmt und stellen den bisher größten Einzelauftrag für Volvo Buses in Finnland dar.

Bei allen 82 Fahrzeugen handelt es sich um Niederflurbusse, wie Volvo mitteilt. Die Betreiber haben sich aber für unterschiedliche Längen entschieden. In Helsinki hat man zum Beispiel für die 18 Meter lange Gelenkbus-Version Volvo 7900 Electric Articulated geordert. Die Gelenkbusse verfügen über Stromabnehmer und werden an den Endhaltestellen über Pantografen geladen.

In der finnischen Hauptstadt sind bereits zahlreiche E-Busse unterwegs, der Betreiber Nobina hatte die Fahrzeuge in mehreren Tranchen beim chinesischen Hersteller BYD bestellt.

Bei den beiden anderen Volvo-Aufträgen handelt es sich um die Zwölf-Meter-Version des 7900 Electric. Davon gehen 13 Exemplare in diesem Sommer nach Joensuu und acht nach Savonlinna. In Savonlinna werden es die ersten Elektrobusse sein, wenn Volvo wie geplant Anfang 2023 ausliefert. Sie werden aber nicht lange alleine bleiben, da die Stadt nur noch E-Busse beschaffen will.

„Wir unterstützen die Stadt Savonlinna voll und ganz bei ihren ersten Schritten zur Elektrifizierung ihrer öffentlichen Verkehrsmittel“, sagt Petteri Reku, Country Manager Finland bei Volvo Buses. „Da immer mehr Städte auf der ganzen Welt das Ziel haben, Zero Cities zu werden, zeigen diese Aufträge, dass Volvo Buses in einer starken Position ist, um die gleiche Transformation in Finnland zu unterstützen.“

Volvo bietet die aktuelle Version des 7900 Electric seit 2017 an. Die Gelenkbus-Version wurde 2019 vorgestellt.

