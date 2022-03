eMobility update: Grünheide-Genehmigung noch diese Woche, Volvo mit 5 Elektro-Modellen, Fisker Ocean

Hallo zum „eMobility Update“! Mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität starten wir in den neuen Monat: Grünheide-Genehmigung noch diese Woche ++ Volvo plant fünf Elektro-Modelle ++ Fisker Ocean feiert Europa-Premiere ++ Bundesregierung plant Schub für Erneuerbare ++ Und erster Serien-eActros ausgeliefert ++

#1 – Grünheide-Genehmigung diese Woche?

Laut einem Medienbericht dürfte die endgültige Genehmigung für die Tesla-Fabrik in Brandenburg schon am Donnerstag oder Freitag dieser Woche erfolgen. Auch ein Termin für die offizielle Eröffnung und die Übergabe der ersten 30 Fahrzeuge steht wohl bereits fest. Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, soll die Eröffnungsfeier mit rund 500 Gästen in der Fabrik am 22. oder 23. März stattfinden.

#2 – Volvo plant fünf E-Modelle und zwei PHEV

Volvo Cars hat bei einer Händlerkonferenz in den USA weitere Einblicke in seine Modellplanung gegeben. Darin dominieren Batterie-elektrische Autos. Die Schweden wollen demnach aber auch noch zwei neue Plug-in-Hybride auf den Markt bringen. Volvo gehört zwar zu den ersten Autobauern, die auf ein elektrifiziertes Modellangebot gesetzt hatten.

#3 – Fisker Ocean feiert Europa-Premiere

Fisker hat sein Elektro-SUV Ocean nun erstmals in Europa präsentiert – und zwar auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Mit der Europa-Premiere sind auch die ersten endgültigen Euro-Preise für den Ocean bekannt geworden. Als Fisker das Seriendesign des Ocean im November 2021 auf der LA Auto Show vorgestellt hatte, gab es bereits Infos zu den US-Preisen: Diese beginnen für das Einstiegsmodell mit Frontantrieb und LFP-Akku bei 37.500 US-Dollar vor Subventionen.

#4 – Bundesregierung verschärft EE-Ausbau

Die Bundesregierung will bis 2035 die komplette Stromversorgung Deutschlands mit Ökostrom abdecken. Bislang war laut Koalitionsvertrag bis 2030 ein Anteil von 80 Prozent geplant. Von der Beschleunigung würde natürlich auch die Elektromobilität profitieren. Eine entsprechende Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes mit ersten Zielen und Maßnahmen für den beschleunigten Ausbau ist in die Ressortabstimmung gegangen.

#5 – Erster Serien-eActros ausgeliefert

Rund fünf Monate nach Beginn der Serienproduktion in Wörth hat Daimler Truck den ersten eActros an einen Kunden übergeben. DB Schenker wird den Elektro-Truck zum Transport von palettierten Sendungen im Raum Leipzig einsetzen. Für den Kunden ist der eActros nicht neu: Der Logistikdienstleister hat den E-Lkw bereits im Protoypen-Stadium als Teil der „Innovationsflotte“ von Daimler eingesetzt.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>