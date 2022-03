Tesla erhöht Supercharger-Preise auf bis zu 0,48 Euro/kWh

Tesla hat in Europa offenbar erneut die Supercharger-Preise erhöht. In Deutschland stieg der kWh-Preis Beobachtern zufolge von zuletzt 45 Cent auf 48 Cent. In Österreich kletterte der Preis von 36 Cent auf 41 Cent pro Kilowattstunde, in den Niederlanden sogar von 27 auf 37 Cent.

Die vorangegangene Erhöhung der Ladepreise datiert auf Mitte Dezember 2021: Damals hatte Tesla die Preise an den deutschen Superchargern von 40 auf 45 Cent pro Kilowattstunde angehoben. Bei den nun genannten 48 Cent handelt es sich um einen Durchschnittswert: Je nach Standort und Auslastung variieren die Preise an den Superchargern leicht, es kann in Deutschland auch für 0,47 Euro/kWh oder 0,49 Euro/kWh an den Schnellladestationen von Tesla geladen werden.

Über die aktuelle Preiserhöhung auf 48 Cent hat unter anderem „Teslamag“ unter Berufung auf Beobachter wie den Twitter-Nutzer Tesla_Adri berichtet. Der Hersteller selbst kommuniziert Preisänderungen bekanntlich nicht offiziell. Der aktuelle Aufschlag in Deutschland von drei Cent entspricht einer Preiserhöhung um 6,6 Prozent. Statt einer großen Preiserhöhung um 20 Cent oder mehr scheint Tesla mehrere kleine Anpassungen entsprechend der aktuellen Lage bei den Börsenstrompreisen vorzunehmen.

Supercharger price increase in Europe.

Known by me: Germany: 0.45€ -> 0.48€ +/- 0.01€

Austria: 0.36€ -> 0.41€

Netherlands: 0.27€ -> 0.37€ pic.twitter.com/sn8Zi4zbA2 — Tesla_Adri (@tesla_adri) March 7, 2022

Wie überall kennt die Tendenz auch an den Superchargern nur eine Richtung – nach oben: Bereits im August 2021 hatte Tesla die Preise leicht angehoben, von 0,37 Euro/kWh auf jene 0,40 Euro/kWh. Seit Oktober 2020 – damals kostete die Kilowattstunde noch 33 Cent – ist der Preis um 45 Prozent gestiegen.

In anderen Ländern ist die aktuelle Preisrunde aber noch deutlich höher ausgefallen als in Deutschland: In Österreich sind die kWh-Preise um fünf Cent auf 0,41 Euro/kWh gestiegen, sie haben also um 13,8 Prozent zugelegt. In den Niederlanden war der Strom an den Superchargern mit 0,27 Euro/kWh besonders günstig, der aktuelle Tarif von 0,37 Euro/kWh liegt immer noch unter den Preisen von Deutschland und Österreich. Dennoch entspricht die Erhöhung um zehn Cent einem Aufschlag von 37 Prozent.

Da sich Tesla nicht zu den Preisen äußert, gibt es auch keine offizielle Begründung. Es ist aber kein Geheimnis, dass die hohen Stromkosten derzeit die Branche bewegen. Nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind die Energiepreise gestiegen, die Entwicklung hat sich seit Anfang 2021 abgezeichnet. Mit dem Beginn der Kampfhandlungen und den folgenden Sanktionen haben die Preise aber nochmals enorm angezogen – weitere Anpassungen an der Ladesäule sind also nicht ausgeschlossen.

teslamag.de