eMobility update: Neuer Kia Niro EV, Auslieferungsrekord bei Tesla, Hertz ordert 65.000 Polestar

Hallo zum „eMobility Update“. Diese Themen aus der Welt der Elektromobilität bewegen uns heute: Tesla-Auslieferungsrekord im ersten Quartal ++ Hertz kauft 65.000 Polestar ++ Kia Niro EV in zweiter Generation ++ BYD beendet Verbrenner-Produktion ++ Und 86% Elektro-Anteil in Norwegen ++

#1 – Tesla-Auslieferungsrekord im ersten Quartal

Tesla hat erneut einen Rekord aufgestellt und in den ersten drei Monaten des Jahres mit rund 310.000 so viele Elektroautos ausgeliefert wie in noch keinem Quartal zuvor. Das zweite Quartal beginnt allerdings mit Schwierigkeiten. Schauen wir zunächst auf die erreichten Zahlen: Von den genannten Auslieferungen entfielen rund 295.000 Einheiten auf die kleineren Baureihen Model 3 und Model Y.

#2 – Hertz kauft 65.000 Elektroautos bei Polestar

Der Autovermieter Hertz und der Elektroauto-Hersteller Polestar gehen eine globale Kooperation ein. Hertz will innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren bis zu 65.000 Elektroautos von Polestar beziehen. In Europa werden die ersten Fahrzeuge voraussichtlich schon in diesem Frühjahr ausgeliefert, in Nordamerika sowie Australien erst Ende des Jahres, wie Polestar mitteilt.

#3 – Kia Niro EV kommt in 2. Generation

Kia hatte bereits im November 2021 die zweite Generation des Crossovers Niro in Südkorea vorgestellt. Zur Europa-Premiere verrät Kia nun einige interessante Details – und auch den Preis für den deutschen Markt. Die zweite Generation hat den etwas konservativen Look abgelegt und folgt der aktuellen und expressiveren Kia-Design-Philosophie.

#4 – BYD beendet Verbrenner-Produktion

BYD produziert ab sofort nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride. Ohne große Ankündigung hat der chinesische Hersteller die Produktion der Benziner bereits eingestellt: Der letzte reine Verbrenner lief bereits im Februar vom Band. Wie BYD erst jetzt mitteilt, habe man „im Einklang mit den strategischen Entwicklungsanforderungen“ die Produktion von Kraftstofffahrzeugen eingestellt.

#5 – Norwegen: 13.983 neue Elektro-Pkw im März

Der Grund für das Verbrenner-Aus bei BYD ist klar: Die westlichen Automärkte und China sind auf Elektrokurs. Aus Norwegen wurde jetzt ein neuer Rekordwert gemeldet. Dort waren 86,1 aller Pkw-Neuzulassungen im März rein elektrisch. Damit war der Elektroauto-Marktanteil so hoch wie noch nie.

