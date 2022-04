Deutsche Bahn vergibt Rahmenvertrag für Elektrobusse an Ebusco

Ebusco hat den Zuschlag für einen Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn erhalten. Der niederländische Elektrobus-Hersteller soll demnach Hauptlieferant emissionsfreier Busse im Zeitraum 2023 bis 2024 werden, mit Option auf zwei weitere Jahre. Doch zunächst muss eine Bedingung erfüllt werden.

Als Teil der Vereinbarung hat Ebusco einen Abrufvertrag über rund 260 Ebusco-Busse vereinbart. Der kommt allerdings erst dann zustande, wenn die Deutsche Bahn die entsprechenden Konzessionen im Zeitraum 2023-2026 erhält, teilt Ebusco mit.

Das im Rahmenvertrag vereinbarte maximale Auftragsvolumen beträgt bis zu 800 E-Busse über die gesamte Vertragslaufzeit. Das Unternehmen sieht die Vereinbarung als wichtigen Schritt „zur Stärkung der Präsenz von Ebusco auf dem strategisch wichtigen deutschen Markt“. Die Deutsche Bahn plant den Informationen zufolge, die Fahrzeuge bei mehreren Verkehrsbetrieben in ganz Deutschland in Betrieb zu nehmen.

Die Bahn hat bereits Erfahrung mit den Fahrzeugen von Ebusco: Der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) setzt seit April 2021 vier Elektrobusse des Herstellers planmäßig auf den Linien im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ein.

Die E-Busse von Ebusco sind vor allem in den Niederlanden und Skandinavien unterwegs, aber auch in einigen Städten in Deutschland sind sie im Einsatz bzw. geplant. Bekannte ÖPNV-Betreiber mit E-Bussen von Ebusco sind etwa die Stadtwerke München, aber auch in Frankfurt am Main sind Fahrzeuge des Herstellers unterwegs.

– ANZEIGE –



Einen neuen Auftrag aus Deutschland erhielt Ebusco im Januar: Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) bestellte zehn E-Solobusse und zehn Ladegeräte. Die Fahrzeuge sollen in Baden-Württemberg zum Einsatz kommen. Zudem sollen in diesem Jahr 90 Ebusco 2.2 an die BVG in der deutschen Hauptstadt geliefert werden.

Die Niederländer sind auch im Bereich der emissionsfreien Binnenschifffahrt aktiv. Im März gab das Unternehmen bekannt, von Engie 40 Prozent des Aktienkapitals von Zero Emission Services (ZES) übernommen zu haben. Gemeinsam wollen Ebusco und ZES ihren Einfluss auf den maritimen Sektor steigern.

ebusco.com