Wallbox Chargers baut US-Werk in Texas

Der spanische Ladeinfrastruktur-Hersteller Wallbox Chargers hat mit dem Bau seiner im vergangenen Jahr angekündigten ersten Produktionsstätte in den USA begonnen. Diese entsteht in Arlington im Bundesstaat Texas und soll bis Anfang Herbst 2022 die Fertigung aufnehmen.

Geplant ist im Jahr 2022 die Produktion von über 250.000 Ladegeräten. Bis zum Jahr 2025 soll die Fertigung auf über 500.000 Einheiten gesteigert werden. Damit sind erstmals konkrete Daten zu den Ausmaßen des Werks bekannt: Als Wallbox Chargers im April 2021 die Pläne für ein US-Werk und die laufende Standortsuche bestätigte, wurden noch keinerlei Angaben zum Umfang gemacht.

Mit den bis zu 500.000 Ladegeräten pro Jahr aus dem 12.000 Quadratmeter großen Werk sieht sich das Unternehmen vorerst gut gerüstet. Die Anlage verfügt laut der Mitteilung „voraussichtlich über genügend Kapazität, um die Expansionspläne von Wallbox in Nordamerika in den nächsten zehn Jahren vollständig zu unterstützen“.

Wenn die rund elf Millionen Dollar (zehn Millionen Euro) teure Anlage in diesem Herbst ihren Betrieb aufnimmt, soll zunächst die AC-Wallbox Pulsar Plus gebaut werden. Mit einem Adapter soll auch das Laden von Teslas mit dem in den USA Tesla-eigenen Ladeanschluss möglich sein. Ab 2023 sollen dann auch Produktionslinien für den bidirektionalen DC-Lader Quasar 2, die öffentliche DC-Säule Supernova und die HPC-Säule Hypernova eingerichtet werden.

– ANZEIGE –



„Die US-Fabrik ist ein aufregender Meilenstein, der es uns ermöglicht, unsere lokale Präsenz in den USA zu erweitern, und wir freuen uns sehr, mit dem Bau in Arlington zu beginnen“, sagt Douglas Alfaro, General Manager für Nordamerika bei Wallbox. „Die Produktionsstätte soll es uns ermöglichen, die Bedürfnisse unserer amerikanischen Kunden besser zu erfüllen und den Übergang der Nation zur Elektromobilität zu unterstützen.“

Das US-Werk wird neben zwei Werken in Europa und einem in China die vierte Produktionsstätte von Wallbox. In Europa hat Wallbox Chargers im Dezember 2021 die Produktion in einem neuen Werk in Barcelona aufgenommen, das noch in diesem Monat offiziell eingeweiht werden soll. Insgesamt wird Wallbox bis Ende dieses Jahres voraussichtlich über eine weltweite Produktionskapazität von über 1,1 Millionen Ladegeräten pro Jahr verfügen.

businesswire.com