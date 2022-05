Air Products plant H2-Tankstelle für Lkw in Rotterdam

Das Industriegasunternehmen Air Products will im Jahr 2023 eine Lkw-Wasserstofftanktstelle im Rotterdamer Hafen errichten. Die Anlage wird in Zusammenarbeit mit Schenk Tanktransport und der Niederländischen Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung (TNO) realisiert.

Die drei Partner haben sich zum Clean Hydrogen and Road Transport Project (CH2aRT) zusammengeschlossen. Das Projekt konzentriert sich auf den Einsatz von Wasserstoff im Schwerlastverkehr und wird durch das DKTI-Transportprogramm (Demonstration Scheme for Climate Technologies and Innovations in Transport) des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft subventioniert.

An der Wasserstofftankstelle sollen zunächst drei H2-Lkw von Air Products, Schenk und „anderen frühen Wasserstoffanwendern im Rotterdamer Hafengebiet“ tanken. Air Products baut und betreibt die Tankstelle und ist auch für die Versorgung mit grünem Wasserstoff zuständig. Der Logistiker Schenk wird die nicht genau genannten Lkw-Modelle einsetzen. TNO wird das gesamte Projekt überwachen und die gewonnenen Erkenntnisse für die weitere Entwicklung und Anwendung von Wasserstoff im Schwerlastverkehr nutzen.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Rotterdamer Hafen durchgeführt. „Alle Verkehrsträger, von der Schifffahrt bis zum Straßenverkehr, müssen bis 2050 CO2-neutral sein“, sagt Boudewijn Siemons, COO des Rotterdamer Hafens. „Wasserstoff ist eine saubere, praktikable Alternative zu Diesel im Güterverkehr. Aber dann muss es natürlich auch Tankstellen geben.“

Potenzielle weitere Nutzer der H2-Tankstelle gibt es zuhauf: Der Rotterdamer Hafen ist auch Mitglied des Konsotriums HyTrucks, welches den Einsatz von 1.000 H2-Lkw und 25 H2-Tankstellen entlang eines Lkw-Korridors zwischen den Niederlanden, Belgien und dem Westen Deutschlands vorantreibt. Ein weiterer Partner des Konsortiums ist der Lkw-Bauer Hyzon Motors.

