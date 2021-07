HyTrucks: 1.000 H2-Lkw für internationale Hafen-Logistik

Ein von Air Liquide, DATS 24 und den Häfen von Rotterdam, Antwerpen und Duisburg gegründetes Konsortium namens HyTrucks plant den Einsatz von 1.000 H2-Lkw und 25 H2-Tankstellen bis 2025. Das Projekt soll zum emissionsfreien Lkw-Verkehr zwischen den Niederlanden, Belgien und dem Westen Deutschlands beitragen.

Die HyTrucks-Partner bezeichnen ihre Initiative als „eines der größten europäischen Projekte zum Einsatz emissionsfreier Schwerlastflotten in den verkehrsintensivsten Gebieten Europas“. Mit den oben genannten 1.000 Wasserstoff-Lkw sollen jährlich CO2-Emissionen im Umfang von mehr als 100.000 Tonnen eingespart werden. Die 25 geplanten Wasserstoff-Tankstellen werden einer begleitenden Mitteilung zufolge so verteilt werden, dass ein verlässliches Netzwerk zwischen Antwerpen, Rotterdam und Duisburg entsteht.

Bereits im Mai hatte der Hafen Antwerpen präzisiert, dass in Belgien 300 der 1.000 H2-Lkw stationiert sein sollen. Gut möglich also, dass die Initiative dort ihren Anfang nimmt. Zum Anteil in Deutschland und zur genauen Rolle des Duisburger Hafens ist bisher nichts publik. Bekannt ist dagegen, dass HyTrucks als „wichtiges Projekt von gemeinsamem europäischem Interesse“ (IPCEI) gilt und sich somit für eine spezielle Förderung auf verschiedenen Ebenen qualifiziert.

„Wir sind von der zentralen Rolle überzeugt, die Wasserstoff bei der Energiewende spielen wird, insbesondere bei Schwerlastanwendungen“, betont Diederick Luijten, Vice President Hydrogen Energy Europe bei Konsortialpartner Air Liquide. Man sei stolz darauf, seine 50-jährige Expertise in der Wasserstoff-Wertschöpfungskette in das HyTrucks-Projekt einzubringen.

– ANZEIGE –









Als Partner des Konsortiums agiert zudem Hyzon Motors. In einer aktuellen Pressemitteilung geben die US-Amerikaner an, als Lieferant der schweren Wasserstoff-Lkw ausgewählt worden zu sein. „Die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs ist essenziell, um die globalen Klimaziele zu erreichen (…)“, äußert Hyzon-CEO Craig Knight. „Kooperationen werden bei diesen Bemühungen eine zentrale Rolle spielen und sind der Schlüssel zur weltweiten Skalierung von Wasserstoff-Mobilitätslösungen, daher freuen wir uns, den prominenten Mitgliedern von HyTrucks beizutreten und unsere bewährten emissionsfreien schweren Lkw zu liefern, um Europa dabei zu helfen, bis 2025 1.000 weitere wasserstoffbetriebene Lkw auf die Straße zu bringen.“

Hyzon Motors hatte sich zuvor bereits einem Projekt der niederländischen Provinz Utrecht angeschlossen, das bis 2025 insgesamt 1.800 Wasserstofffahrzeuge und bis zu zehn Wasserstoff-Tankstellen zum Einsatz bringen will. Die Amerikaner sind nach eigenen Angaben darüber hinaus auch Mitglied eines europäischen Konsortiums von Automobilunternehmen, das als gemeinsames Ziel den Einsatz von bis zu 100.000 H2-Trucks ab 2030 plant.

newsroom.portofantwerp.com, hyzonmotors.com