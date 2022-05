Intis und slowenische Post wollen e-Crafter induktiv laden

Pošta Slovenije, das staatliche Postunternehmen in Slowenien, will zusammen mit dem deutschen Spezialisten Intis die induktive Ladung eines E-Transporters in einer realen Umgebung demonstrieren. Im Rahmen des Projekts Edison Winci wird Intis einen VW e-Crafter von Pošta Slovenije für kabelloses Laden nachrüsten.

Im Rahmen des Projekts wird Intis nach Angaben der slowenischen Post auch die entsprechende Bodeneinheit bereitstellen. Die Auslieferung des umgebauten Fahrzeugs ist für Ende August 2022 geplant. Viele Details zu dem Projekt und Fahrzeug werden in der kurzen Mitteilung nicht genannt.

Klar ist aber, dass Intis bereits Erfahrung mit dem induktiven Laden eines VW e-Crafters hat: Im Rahmen des Forschungsprojekts LISA4CL der TU Braunschweig hat Intis einen e-Crafter auf das induktive Laden mit bis zu 22 kW umgerüstet.

Quelle: Info per E-Mail