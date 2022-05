Gogoro expandiert nach Israel

Der taiwanesische E-Roller-Hersteller Gogoro bringt sein Batterietausch-Netzwerk bald auch nach Israel. Hierfür kooperiert Gogoro mit dem Zweirad-Händler Metro Motor und dem Energieunternehmen Paz Group.

Konkret will Gogoro seine E-Roller und Batterietausch-Plattform im Sommer dieses Jahres im Großraum Tel Aviv und in Zukunft in anderen Städten Israels auf den Markt bringen. In seinem Heimatmarkt Taiwan ist Gogoro zum Quasi-Monopolisten für den Batterietausch bei kleineren Gefährten aufgestiegen und hat den technischen Standard für die Wechselakkus gesetzt.

Inzwischen plant Gogoro die Expansion: 2021 wurde der Start in China und Indien angekündigt, im Januar 2022 wurde bekannt, dass Gogoro Teil eines Konsortiums ist, welches ein E-Ökosystem in Indonesien aufbauen will – einem sehr wichtigen Markt für motorisierte Zweiräder.

Israel bezeichnet Gogoro-CEO Horace Luke als eines der „innovativsten und technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt“. Man wolle „eine neue Ära der urbanen Zweiradmobilität mit dem Batteriewechsel-Ökosystem der nächsten Generation“ einleiten.

„Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Gogoro bekannt zu geben und freuen uns darauf, mit der Vermarktung ihrer innovativen Smartscooter in Israel zu beginnen“, sagt Gadi Aviram, CEO von Metro Motor. „Die Einführung von Gogoro auf dem israelischen Markt ist eine hervorragende Nachricht für Zweirad-Enthusiasten und dürfte ein bedeutender Wachstumsmotor für das Unternehmen sein, seine Präsenz auf dem Markt für elektrische Zweiräder zu vertiefen.“

Horace Luke gibt in der Mitteilung zudem an, dass inzwischen weltweit 350.000 Batteriewechsel pro Tag mit dem Gogoro-System durchgeführt werden. Seit 2015 sollen es in der Summe über 275 Millionen Batteriewechsel sein.

