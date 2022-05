Smatrics EnBW nimmt vier Schnelllader an Billa-Filiale in Betrieb

Gemeinsam mit dem Standortpartner Rewe Group Österreich baut Smatrics EnBW das Ladenetz in Österreich weiter aus. Dafür haben die Unternehmen auf dem Parkplatz der Billa-Filiale in Wiener Neustadt vier neue High Power Charger mit Batteriespeicher von Verbund in Betrieb genommen.

Die Speicherkapazität der stationären Pufferbatterie wird in der begleitenden Mitteilung nicht genannt. Zusammen mit der bereits zuvor bestehenden Schnellladestation können Kunden mit ihren Elektroautos während des Einkaufs nun insgesamt zehn Schnellladepunkte vor Ort nutzen.

Österreichweit bietet die Rewe Group bereits 70 von Smatrics EnBW betriebene Ladestationen mit 194 Normal- und Schnellladepunkten an unterschiedlichen Standorten an. Bis Jahresende möchte die Rewe Group Österreich das Laden mit 100 Prozent erneuerbarer Energie an über 100 Standorten ermöglichen. „Wir freuen uns, mit SMATRICS EnBW einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben, denn wir sehen, wie wichtig der laufende Ausbau des e-mobilen Ladenetzes ist und möchten diesen aktiv vorantreiben. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wir bleiben zukunftsfit und erhöhen die Attraktivität unserer Standorte“, so Robert Nagele, Vorstand des Immobilien-Bereichs bei Billa.

Smatrics EnBW selbst investiert in Österreich vermehrt in weitere Standortpartnerschaften. Bis Jahresende sollen 150 neue HPC-Ladepunkte in Österreich entstehen. Neu im Ausbauplan des Unternehmens sind Lade-Hubs mit mehr als zehn überdachten Stationen entlang der Hauptverkehrsrouten. Darüber hinaus errichtet der Immobilieninvestor Immofinanz in Kooperation mit Smatrics und der Investmentgesellschaft AMIC Energy an 13 Standorten seiner Marke Stop Shop in Österreich Schnellladestationen.

smatrics.com