Maxus erweitert Händlernetz um Autohausgruppe König

Die SAIC-Nutzfahrzeugmarke Maxus baut ihr Händlernetz in Deutschland weiter aus: Die Autohausgruppe König erweitert zum 1. September 2022 ihr Portfolio um Elektrofahrzeuge von Maxus. Damit kommen zehn neue Standorte in Ostdeutschland hinzu.

Der neue Partner besetzt zehn Vertriebs- und Service-Standorte unter anderem im Großraum Berlin, in Magdeburg sowie in Brandenburg und dem nördlichen Sachsen-Anhalt, wie Maxus mitteilt. Insgesamt betreibt der 1966 in Westberlin gegründete Händler über 60 Filialen in sieben Bundesländern.

Das erste Maxus-Autohaus König eröffnet in Berlin-Adlershof im Eisenhutweg 128. Die weiteren Standorte in den Berliner Bezirken Zehlendorf, Schöneberg, Adlershof (Verkauf) und Köpenick sowie in Cottbus, Dessau, Magdeburg-Biederitz, Prenzlau, Oranienburg, Seelow und Zossen folgen laut dem Deutschland-Importeur in stufenweisem Ausbau.

„Mit den elektrisch angetriebenen Maxus Nutzfahrzeugen offerieren wir unseren Kunden eine besonders nachhaltige Alternative im wachsenden Transporter-Segment“, sagt Dirk Steeger, Geschäftsführer vom Autohaus König. Gerald Lautenschläger, Geschäftsführer der Maxomotive Deutschland GmbH, ergänzt: „Durch die zehn neuen Standorte verbessern wir unsere Netzabdeckung in Ostdeutschland deutlich und kommen dem Ziel eines flächendeckenden und zuverlässigen Vertriebs und Service für die Marke immer näher.“

– ANZEIGE –







Das Maxus-Händlernetz umfasst damit nunmehr bundesweit 43 Partner mit zukünftig 71 Standorten, bis zum Jahresende wird ein Ausbau auf 120 Standorte für Vertrieb und Service angestrebt. Maxus bietet hierzulande den kompakten E-Transporter eDeliver 3 und den größeren eDeliver 9 an.

Maxus ist seit Ende 2020 in Deutschland aktiv. Das initiale Händlernetz umfasste 20 Partner. Das Zwischenziel bis Ende 2021 lag bei 60 Standorten – bis Ende diesen Jahres soll das Händlernetz also nochmals verdoppelt werden.

maxusmotors-presse.de