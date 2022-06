BYD-Tochter FinDreams nimmt Batteriefabrik in Betrieb

BYD hat mit seiner Tochterfirma FinDreams Battery die erste Produktionslinie seiner Batteriefabrik in Shaoxing in der ostchinesischen Provinz Zhejiang eröffnet. Die dort produzierten Blade-Batterien sollen künftig in BYD-Modellen mit dem PHEV-Antrieb DM-i zum Einsatz kommen.

Nach dem Spatenstich benötigte das Unternehmen nur acht Monate, um die erste Produktionslinie in Betrieb zu nehmen. Die erste der zwei geplanten Bauphasen ist damit beendet. Jede Phase soll eine jährliche Produktionskapazität von 15 GWh umfassen.

Das Werk wird final auf eine Gesamtfläche von 1,2 Quadratkilometer kommen. BYD will so den steigenden Bedarf an Batterien für E-Fahrzeuge noch besser abdecken.

Im Februar 2022 hatte BYD darüber hinaus zusammen mit FAW den Bau einer Produktionsstätte für Elektroauto-Batterien in Changchun, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Jilin, gestartet. Diese Produktionsstätte soll auf eine Jahreskapazität von 45 GWh kommen. Das Joint Venture FAW-Fudi will mit der Produktion in Changchun den Batteriebedarf von 600.000 Elektrofahrzeugen jährlich decken. BYD fertigt wie berichtet nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride.

Doch die Blade-Batterien sollen nicht nur in BYD-Fahrzeugen zum Einsatz kommen. So wird BYD auch Tesla mit Batteriezellen beliefern. Offen ist aber, in welchem Umfang diese Zusammenarbeit stattfindet und in welchen Modellen Tesla die BYD-Zellen verbauen wird.

