e-Crafter von VW in Deutschland nicht mehr bestellbar

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat die Bestellmöglichkeit des vollelektrisch angetriebenen e-Crafter als Neufahrzeug in Deutschland eingestellt. Laut der Webseite von VW ist der Elektro-Transporter ab sofort nicht mehr als Neufahrzeug konfigurierbar. An dem Fahrzeug Interessierte werden vom Hersteller auf Gebraucht- und Jahreswagen verwiesen.

Man könne sich „gerne beim Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Partner erkundigen, ob er Ihnen einen e-Crafter gebraucht oder einen e-Crafter Jahreswagen anbieten kann“, heißt es auf der Online-Seite. Volkswagen fügt noch einen Hinweis hinzu: „Nur solange der Vorrat reicht!“

Auf Anfrage von electrive.net bei VW Nutzfahrzeuge erklärt ein Pressesprecher, dass das Kontingent für den deutschen Markt ausgeschöpft sei. Wer das Fahrzeug vorher bestellt hat, bekomme ihn noch. Das heißt: Der e-Crafter wird noch produziert. Man könne aber das Fahrzeug in Deutschland nicht mehr bestellen.

Der e-Crafter wurde wie berichtet zuletzt im Volkswagen-Werk im polnischen Września gebaut.

Erst im Mai hatte Volkswagen auf der Messe RETTmobil in Fulda eine Umbaulösung zum Rettungswagen auf Basis des e-Crafter vorgestellt. Ein e-Crafter-Kastenwagen wurde gemeinsam mit der Firma Ambulanz Mobile zum Rettungswagen umgebaut, der nach der Veranstaltung an die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein auf Helgoland übergeben werden sollte.

Der niederländische Hersteller VDL Bus & Coach erweiterte wie berichtet sein Mini- und Midibus-Angebot um den MidEuro Electric für den niederländischen und deutschen Markt. Das vollelektrische Fahrzeug basiert auf einem Volkswagen e-Crafter und soll für den Shuttle-Verkehr geeignet sein.

Nach Zahlen aus dem Januar 2021 lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge im Jahr 2020 rund 2.700 Elektrofahrzeuge aus, was einen Zuwachs gegenüber 2019 um 167 Prozent entsprach. Rund 1.100 der 2.700 abgesetzten Elektro-Modelle waren Transporter des Typs e-Crafter.

