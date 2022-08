Tesla: Erhält das Model Y LMFP- statt LFP-Zellen?

Tesla wird laut lokalen Medien ab dem kommenden Jahr in dem im China produzierten Model Y verbesserte LFP-Zellen von CATL einsetzen. CATL werde hierfür ab dem vierten Quartal 2022 für das Model Y mit 72-kWh-Akku erstmals sogenannte M3P-Batterien an Tesla liefern.

Die Kathode bestehe hier nicht mehr nur aus Lithium-Eisenphosphat, sondern aus Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP). Das soll eine höhere Energiedichte als bei LFP-Zellen ermöglichen. Das LMFP-Material werde vom Unternehmen Shenzhen Dynanonic geliefert, das plant, ab der zweiten Hälfte dieses Jahres 110.000 Tonnen des Materials zu produzieren.

Derartige Berichte rund um LMFP-Zellen für Tesla sind neu. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Energiedichte der LFP-Batterien etwa über Verbesserungen bei der Cell-to-Pack-Technologie von CATL erhöht werden soll – die vorgestellte dritte Generation der CtP-Technologie soll höhere Energiedichten von 160 Wh/kg bei LFP-Zellen ermöglichen.

Laut dem Bericht der „Late Post“, der unter anderem von der englischsprachigen „CN EV Post“ aufgegriffen wurde, entwickelt auch Tesla eigene LMFP-Batterien. Aufgrund der langen Entwicklungszyklen habe sich der Autobauer aber dazu entschieden, solche Batterien zunächst von externen Lieferanten zu beziehen – also CATL mit Vorprodukten von Shenzhen Dynanonic.

– ANZEIGE –

CATL hatte bereits Mitte Juli bei der World EV & ES Battery Conference 2022 in Yibin in der Provinz Sichuan angekündigt, dass sich die M3P-Batterie (was eine interne CATL-Abkürzung ist und nichts mit der Tesla-Abkürzung für das Model 3 Performance zu tun hat) bereits in der Massenproduktion befindet und ab 2023 in Serienfahrzeugen eingesetzt werden soll. Tesla ist der größte Einzelkunde bei CATL.

LMFP ist nicht nur im Fokus der chinesischen Anbieter, auch in Deutschland arbeiten einige Unternehmen an diesem Material. IBU-Tec Advanced Materials will seine Produktfamilie von LFP-Batteriematerialien künftig um eine Variante mit zugesetztem Mangan erweitern. Ein Konsortium rund um Varta und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) will LMFP-Zellen für die elektrische Luftfahrt entwickeln.

weixin.qq.com via cnevpost.com