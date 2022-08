Quantron stellt Karsan-Vertrieb zum Jahresende ein

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung als OEM von eigenen Bussen wird die Quantron AG zum Ende des Jahres den Vertrieb von Bussen des türkischen Herstellers Karsan in Deutschland einstellen.

Quantron wurde im Sommer 2019 von dem Gersthofener Iveco-Vertragspartner und Nutzfahrzeugspezialisten Haller gegründet und hatte das eigene Geschäft auf zwei Säulen aufgebaut: Die Umrüstung von bestehenden Nutzfahrzeugen auf E-Antriebe auf der einen und den Vertrieb von neuen Karsan-E-Bussen auf der anderen Seite.

Seit der Gründung hat sich Quantron aber zunehmend auf den Vertrieb umgerüsteter Neufahrzeuge spezialisiert – von leichten Transportern als PHEV, BEV oder FCEV bis hin zur E-Sattelzugmaschine. Auf dem Weg zum Full-Range-Anbieter elektrifizierter Systemlösungen hatte Quantron im Februar 2022 seinen ersten eigenen vollelektrischen Stadtbus Cizaris 12 EV vorgestellt.

In diesem Zuge folgt nun die Ankündigung, nach drei Jahren die Karsan-Kooperation für den Neufahrzeug-Vertrieb zum Jahresende einzustellen. Quantron wird laut einer Unternehmensmitteilung jedoch auch weiterhin Karsan-Kunden in technischen Fragen im Bereich After Sales unterstützen.

In der kurzen Mitteilung zur der strategischen Neuausrichtung im Bus-Bereich kommt weder ein Vertreter von Quantron noch von Karsan zu Wort. Das Gersthofener Unternehmen kündigt aber an, dass der Vertrieb im Bereich Bus ausgebaut und unter Alexander Stucke als Head of Sales Bus „in den internationalen Märkten weiterentwickelt“ werden soll.

Wer den Deutschland-Vertrieb der Karsan-Modelle ab 2023 übernimmt, ist derzeit noch nicht bekannt.

quantron.net