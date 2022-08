CATL und Yutong verlängern Batterie-Partnerschaft bis 2032

Der chinesische Batteriehersteller CATL und der chinesische Nutzfahrzeug-Hersteller Yutong haben ihre seit 2012 bestehende Partnerschaft um weitere zehn Jahre verlängert. Künftig sollen die CATL-Batterien nicht nur in E-Bussen von Yutong verbaut werden.

CATL hat an Yutong bis dato Batterien mit einer Gesamtkapazität von 19 GWh geliefert, die in fast 150.000 E-Bussen des Herstellers zum Einsatz kommen, wie CATL in einer Mitteilung schreibt, aus der chinesische Medien zitieren. Das entspräche im Schnitt 126 kWh je Fahrzeug.

Im Rahmen der Verlängerung ihrer Kooperation wollen beide Unternehmen künftig auch bei Lkw, Baumaschinen und weiteren Nutzfahrzeugen zusammenarbeiten, gemeinsam neue Materialien und Technologien entwickeln und technische Standards für Nutzfahrzeugbatterien entwickeln. Zu letztgenanntem Punkt gibt es über diesen einen Satz hinaus keine weiteren Angaben.

Dabei nehmen CATL und Yutong nicht nur den chinesischen Heimatmarkt in den Blick, sondern auch Märkte in Übersee, „um mit ihren Fahrzeugen und Batterien gemeinsam ihre Präsenz auf dem internationalen Markt zu erhöhen“. Konkrete Länder werden aber nicht genannt. Bisher wurden die mit CATL-Batterien ausgestatteten Busse von Yutong in mehr als 40 Länder und Regionen verkauft, darunter Frankreich, Großbritannien und Spanien. Aber auch bei dem E-Bus-Großauftrag aus Katar setzt Yutong auf CATL-Batterien.

cnevpost.com, gasgoo.com