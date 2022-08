Das E-Auto-Startup Fisker hat angekündigt, wegen des großen Interesses an seinem Elektro-SUV Ocean ab 2024 eine Steigerung der Produktion beim Auftragsfertiger Magna in Graz über die bisher geplanten 50.000 Einheiten pro Jahr hinaus zu erwägen. Darüber hinaus prüft Fisker eine Produktion des Ocean in den USA.

Die US-Pläne, die das Unternehmen in einer Mitteilung erwähnt, dürften auch durch die Anforderung der reformierten US-Steuergutschrift zur Endmontage der Fahrzeuge in Nordamerika getrieben sein – aus Graz in die USA importierte Autos sind nicht mehr förderfähig.

Wie genau die US-Pläne aussehen, gibt Fisker aber nicht an. Das Unternehmen will bekanntlich die eigene Organisation möglichst schlank halten und verzichtet daher auf eigene Werke. Daher entsteht der Ocean bekanntlich bei Magna in Österreich. Für die US-Produktion des E-SUV wäre eine Fertigung bei Foxconn in Lordstown denkbar – mit dem Auftragsfertiger kooperiert Fisker bereits für das zweite Modell namens Pear, das in der Fabrik in Ohio gebaut werden soll. Was dagegen spricht: Der Ocean basiert auf einer Elektrofahrzeug-Architektur von Magna. Es ist also auch möglich, dass der kanadische Konzern den Ocean für Fisker in einer eigenen Anlage in Nordamerika bauen wird.

Was die mögliche Produktionssteigerung in Graz betrifft, nennt Fisker in seiner aktuellen Mitteilung keine konkreten Zahlen. Firmenchef Henrik Fisker hatte sich aber wie berichtet im Mai in einem Interview zuversichtlich gezeigt, dass Magna die Produktion des Ocean ab 2024 auf 150.000 Fahrzeuge verdreifachen könnte.

Die auf 500 Exemplare limitierte Sonderedition „One“ zum Produktionsbeginn war im Juli innerhalb von 30 Tagen ausverkauft. Die Warteliste für ein Exemplar des Sondermodells, sollte der ursprüngliche Käufer doch nicht zuschlagen, ist laut dem Unternehmen über 1.000 Einträge lang. Für die nicht limitierten Serienmodelle gibt es derzeit mehr als 58.000 Reservierungen, was mehr als einer Jahresproduktion entspricht – allerdings sind das nur Reservierungen, keine verbindlichen Kaufverträge.

Kürzlich hatte Magna die ersten 55 Prototypen des Fisker Ocean fertiggestellt, die nun verschiedene abschließende Tests absolvieren werden, ehe am 17. November 2022 die Serienfertigung in Graz beginnen soll. Im Juli hatte Fisker Alpay Uguz von BMW abgeworben, der beim E-Auto-Startup nun die globale Fertigung beaufsichtigen und das Ziel realisieren soll, bis 2027 insgesamt jährlich eine Million Elektrofahrzeuge zu produzieren.

