Kaufland & Lidl bieten Ladestrom künftig kostenpflichtig an

Die Zeiten des Gratisladens sind vorbei: Auch Kaufland und Lidl bieten den Ladestrom an ihren Säulen ab dem 12. September nicht mehr kostenlos an. Überraschend kommt dieser Schritt jedoch nicht.

Die zur Schwarz-Gruppe gehörenden Ketten Lidl und Kaufland hatten zwar vor einiger Zeit eine eigene App eingeführt, um den Ladevorgang zu starten. Das Laden selbst blieb aber weiterhin kostenlos. Doch schon im Juni gab es Medienberichte, wonach auch Lidl und Kaufland das Laden kostenpflichtig machen könnten.

Ab dem 12. September wird dieser Schritt nun also vollzogen. Demnach soll an AC-Ladepunkten eine Kilowattstunde mit 0,29 Euro berechnet werden. An DC-Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 149 kW sollen es 0,48 Euro/kWh sein. An Standorten mit einer Ladeleistung ab 150 kW soll die Kilowattstunde sogar 0,65 Euro kosten.

Mit dem Ende des kostenlosen Ladens soll laut Medienberichten der weitere Ausbau sowie die Instandhaltung der Ladestationen gewährleistet werden.

– ANZEIGE –

Lidl und Kaufland betreiben derzeit in Deutschland rund 1.300 Ladepunkte. Im Mai hatte die Schwarz Gruppe angekündigt, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 europaweit rund 6.200 neue Ladepunkte für Elektroautos an den Filialstandorten ihrer Handelssparten Lidl und Kaufland zu errichten.

Seit Juni bietet wie berichtet Aldi Süd den Ladestrom an seinen rund 500 Ladesäulen nicht mehr kostenlos an. Der Discounter verlangt an AC-Ladern 29 Cent pro Kilowattstunde, an DC-Säulen hingegen 39 Cent je kWh – in dem Fall auch für den AC-Ladepunkt. Eine Unterscheidung nach Ladeleistung gibt es bei den Gleichstromladepunkten allerdings nicht.

Bei der Handelskette Rewe gibt es von Anfang an Ladestrom nur gegen Bezahlung. Im November 2021 wurden entsprechende Vereinbarungen mit Shell und EnBW getroffen, um Schnellladesäulen an den Filialen von Rewe und Penny zu bauen. Kurze Zeit später wurde eine Erweiterung der Partnerschaft mit Allego bekannt, in deren Rahmen HPC an 100 Filialen entstehen sollen. Zudem betreibt Fastned einige Ladepunkte an Rewe-Filialen.

sueddeutsche.de