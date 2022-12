VW bestätigt ID.3-Produktion in Wolfsburg ab 2023

Einen Tag, nachdem Volkswagen im Online-Konfigurator das Angebot des ID.3 ausgedünnt hat, haben die Wolfsburger die Premiere eines „neuen ID.3“ für das Frühjahr 2023 bestätigt. Im Laufe des kommenden Jahres soll das MEB-Modell dann nicht nur in Zwickau und Dresden, sondern auch im niedersächsischen Stammwerk gebaut werden.

Über einige Änderungen hatten wir bereits am Donnerstag berichtet – etwa das ausgedünnte Angebot an Antriebsvarianten, Lackfarben und Sonderausstattungen. Im Konfigurator wurde aber auch klar, dass die Ausstattung angepasst wurde, etwa durch die 18-Zoll-Alufelgen ab Werk anstelle von Stahlfelgen.

Nun nennt VW in einer Mitteilung weitere Updates. Das Display mit 12 Zoll (30,5 Zentimeter) Diagonale sowie der herausnehmbare Gepäckraumboden und die Mittelkonsole mit zwei Becherhaltern sind nun serienmäßig. Zudem wird der „neue“ ID.3 mit der neuesten Software-Generation ausgeliefert. Das soll unter anderem die Systemperformance verbessern und das Auto in die Lage versetzen, weitere Software-Updates Over-the-Air zu empfangen.

Zudem wurden einige Skizzen des überarbeiteten Modells veröffentlicht. Diese zeigen etwa an der Front kleinere Änderungen an der Stoßstange und dem unteren Lufteinlass. Am Blech selbst oder den Scheinwerfern scheinen die Updates aber minimal – falls sich das aus der Skizze überhaupt ableiten lässt.

In der Mitteilung bestätigen die Wolfsburger aber auch, was bereits tags zuvor im Konfigurator genannt wurde: „Aufgrund des hohen Auftragsbestandes wird bei einer aktuellen Bestellung voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2023 der neue ID.3 ausgeliefert". Die fünf vorkonfigurierten Ausstattungslinien sind seit dem 1. Dezember bestellbar.









„Der neue ID.3 bestätigt unseren Anspruch an Wertigkeit, Design und Nachhaltigkeit. Das Design wird erwachsener, die Materialien im Innenraum hochwertiger“, sagt Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen. „Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt. Deswegen hören wir genau zu und richten unser Produktportfolio an ihren Anforderungen aus.“

Zudem wird in der Mitteilung erwähnt, dass nach Zwickau und Dresden (in der Gläsernen Manufaktur) im kommenden Jahr die ID.3-Fertigung auch im Stammwerk Wolfsburg anlaufen wird. Details oder ein genauer Zeitpunkt werden aber nicht genannt. Dass 2023 die ersten ID.3 in Niedersachsen gebaut werden, stand bereits seit der Planungsrunde im Dezember 2021 fest. Laut damaligem Stand soll im kommenden Jahr eine Teilfertigung mit Belieferung aus Zwickau anlaufen, 2024 dann die Vollfertigung.

