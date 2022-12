China: Honda ordert CATL-Akkus im Umfang von 123 GWh

Honda hat mit CATL einen Liefervertrag unterschrieben, der die Bereitstellung von Batterien für Elektroautos in China mit einem Gesamtvolumen von 123 Gigawattstunden über einen Zeitraum von sieben Jahren vorsieht. Erste Lieferungen sind für 2024 geplant.

CATL soll Honda von 2024 bis 2030 aus seiner noch im Bau befindlichen Fabrik in Yichun in der Provinz Jiangxi mit Batterien für die E-Auto-Reihe e:N beliefern. Zum Auftragswert macht der japanische Fahrzeughersteller keine Angaben, ebenso wenig zu den Batteriezellen-Spezifikationen. Dass Honda in China auf CATL als Batterielieferant setzt, ist keine Überraschung. Bereits im Sommer machte das Unternehmen publik, mit seinen chinesischen Partnern Dongfeng und GAC ein Joint Venture zu gründen, um den Einkauf von Elektrofahrzeug-Batterien von CATL zu bündeln.

Laut Honda ist die Gründung der HDG Beijing Trading Service (chinesischer Titel: Zhongrui Beijing Trade Service) im November 2022 erfolgt. Sitz des Gemeinschaftsunternehmens ist Peking. Honda hält 50 Prozent, die beiden chinesischen Partner je 25 Prozent an der Neugründung. Schon im Sommer äußerten die Japaner, mit CATL „eine langfristige, stabile Lieferbeziehung für Batterien aufbauen“ zu wollen. Außerdem soll es eine Kooperation bei der Produktion und dem Batterie-Recycling im CATL-Werk in Yichun geben.

Beide Unternehmen kennen sich bereits gut: Eine erste umfassende Vereinbarung zur Batterie-Kooperation datiert bereits von Mitte 2020. Seinerzeit schlossen Honda und chinesischen Batteriehersteller eine Partnerschaft zur Entwicklung von Batterien, zur Erörterung von Recycling- und Second-Life-Ansätzen sowie zur Auslotung eines Vertriebssystems. Außerdem erwarb der japanische Autobauer zu jenem Zeitpunkt ein Prozent der Anteile von CATL.

Eine gesicherte Versorgung mit Batterien ist für Honda insofern essenziell, als dass die Japaner mit ihren chinesischen Partnern vergangenen Herbst unter der neuen Marke e:N eine Elektrifizierungsoffensive im Reich der Mitte eingeleitet haben. Als erster Vertreter der neuen Serie feierte Ende April 2022 der e:NS1 von Dongfeng Honda Premiere in China. Im Juni folgte die Markteinführung des e:NP1 von GAC Honda. Grundsätzlich plant Honda, über seine Joint Ventures mit GAC und Dongfeng zehn E-Modelle bis 2027 auf den Markt zu bringen. Vor diesem Hintergrund werden aktuell mehrere neue Werke im Land hochgezogen – unter anderem in Guangzhou und Wuhan.

