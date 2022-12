Lucid Motors bezieht künftig Batterien von Panasonic

Lucid Motor hat einen Liefervertrag über Batteriezellen mit Panasonic Energy geschlossen. Die Panasonic-Batterien sollen sowohl im Lucid Air als auch dem kommenden SUV Gravity verbaut werden. Bisher kamen die Zellen von LG.

Die Partnerschaft mit LG (damals noch LG Chem, heute firmiert das Batteriegeschäft bekanntlich als LGES) wurde im Februar 2020 verkündet – und war von Anfang an bis 2023 befristet. Ob Lucid Motors künftig die Batteriezellen von zwei Lieferanten nutzen wird oder die Vereinbarung mit Panasonic jene mit LG ersetzt, ist nicht bekannt – denn in der Mitteilung erwähnt Lucid LG mit keinem Wort.

Laut den Mitteilungen der beiden Unternehmen wurde ein mehrjähriger Liefervertrag unterzeichnet, die genaue Vertragsdauer oder vereinbarte Liefermengen werden nicht genannt. Klar ist, dass die Panasonic-Zellen sowohl in der E-Limousine Air als auch in dem für 2024 angekündigten E-SUV Gravity verbaut werden sollen.

Die Panasonic-Zellen sollen aus zwei Werken an Lucid mit seinem Produktionsstandort in Arizona geliefert werden – aus einer Anlage in Japan als auch dem angekündigten US-Werk von Panasonic in De Soto, Kansas. Dort sollen ab Ende März 2025 Rundzellen im Format 2170 mit einer anfänglichen jährlichen Produktionskapazität von voraussichtlich 30 GWh hergestellt werden. Details zur Zellchemie sind hingegen nicht bekannt.

– ANZEIGE –







„Panasonic ist ein fantastischer Partner mit innovativer Technologie und umfassender Erfahrung“, sagt Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid. „Diese Vereinbarung wird uns helfen, die wachsende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien zu befriedigen, während wir die Produktion der gesamten Lucid Air-Reihe im Jahr 2023 weiter hochfahren und voraussichtlich 2024 mit der Produktion unseres Gravity-SUV beginnen.“

„Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung des Automobilmarkts sind Partnerschaften mit technologieführenden EV-Herstellern wie Lucid für unsere Mission von entscheidender Bedeutung“, sagt Kazuo Tadanobu, CEO von Panasonic Energy. „Diese Partnerschaft wird uns helfen, das Wachstum der Lithium-Ionen-Batterieindustrie voranzutreiben und die Welt in Richtung einer Netto-Null-Emissions-Zukunft zu bringen.“

lucidmotors.com, panasonic.com (PDF)