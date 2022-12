Dachser will 50 Mercedes eActros LongHaul beschaffen

Der Logistikdienstleister Dachser plant, 50 Einheiten des auf der diesjährigen IAA Transportation vorgestellten Batterie-elektrischen Fernverkehrs-Lkw Mercedes-Benz eActros LongHaul in seinen europäischen Fuhrpark aufzunehmen und hat mit Mercedes-Benz Trucks eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Dachser will den eActros LongHaul in der Konfiguration als 6×2 Wechselbrückenfahrzeug mit 1.120 mm Abstellhöhe einsetzen und seine E-Fahrzeugflotte damit deutlich erweitern. Der weltweit agierende Logistiker mit Sitz im Kempten hat bereits mehrere E-Lkw von Daimler Truck in seiner Flotte – vom leichten Fuso eCanter bis hin zum eActros 300. Bei letztgenanntem Modell gehörte Dachser neben DB Schenker zu den ersten Kunden, die ein Serienfahrzeug erhalten hatten.

Der eActros LongHaul mit einer Reichweite von rund 500 Kilometern mit einer Batterieaufladung soll 2024 die Serienreife erreichen. Wann genau die ersten Exemplare an Dachser geliefert werden sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch ob der langjährige Partner Dachser Teil der Test-Kunden wird, gibt Mercedes nicht an. Klar ist, dass Amazon und Rhenus den eActros LongHaul ab 2023 im Realbetrieb erproben werden.

Dachser hat sich für das Wechselbrückenfahrzeug entschieden. Daimler Truck wird die Serienfertigung parallel mit dem eActros LongHaul als Sattelzugmaschine und als Pritschenfahrgestell-Varianten starten. Das soll den Kunden eine größere Flexibilität bei den Einsatzmöglichkeiten geben. Wo genau Dachser die elektrischen Fernverkehrs-Lkw einsetzen wird, geht aus den wortgleichen Mitteilungen der beiden Unternehmen nicht hervor. Dachser hatte aber im September angekündigt, seine Niederlassungen in Freiburg, Hamburg und Malsch bei Karlsruhe zu ‚E-Mobility-Standorten‘ entwickeln.

„Dachser ist in Sachen nachhaltiger Transport für uns ein sehr wertvoller Kunde. Schon bei der Entwicklung des eActros 300/400 für den schweren Verteilerverkehr war Dachser ein engagierter Erprobungspartner“, sagt etwa Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services bei Mercedes-Benz Trucks. „Dass das Logistikunternehmen im nächsten Schritt nun auch auf den eActros LongHaul setzen will, freut uns umso mehr und bestärkt uns in unserer E-Strategie.“

Alexander Tonn, Chief Operating Officer (COO) Road Logistics bei Dachser, ergänzt: „Mit dieser Absichtserklärung unterstreichen wir unser Engagement für die Entwicklung und Erprobung umweltfreundlicher Nutzfahrzeugantriebe. Die große Reichweite des eActros LongHaul wird es uns ermöglichen, Waren auch im schweren Nutzlastverkehr und im Fernverkehr zwischen unseren europäischen Standorten emissionsfrei zu transportieren. Dies ist für Dachser ein wichtiger Baustein der langfristigen Klimaschutzstrategie.“

– ANZEIGE –







Dennoch wird auch für Dachser der Einsatz des eActros LongHaul eine neue Herausforderung, denn bisher waren die E-Fahrzeuge vor allem um Zustell- und Verteilverkehr im urbanen Raum unterwegs. „Mit der Performance der BEV-Fahrzeuge haben wir in der City Logistik sehr gute Erfahrungen gemacht. Daher war es logisch, auch den nächsten Schritt – die Langstrecke – gemeinsam mit Mercedes-Benz Trucks anzugehen“, sagt Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) bei Dachser.

Der eActros LongHaul soll jedoch ein anderes Kaliber werden: Mit seinen 600 kWh großen LFP-Batterien von CATL (aufgeteilt auf drei Batteriepakete) soll der E-Lkw nicht nur auf die erwähnte Reichweite von 500 Kilometern kommen, sondern an einer Ladesäule mit etwa einem Megawatt Leistung in deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden können. Von den robusten LFP-Zellen verspricht sich Daimler Truck auch eine hohe Langlebigkeit: Die Entwicklungsingenieure von Mercedes-Benz Trucks legen den eActros LongHaul für dieselben Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit von Fahrzeug und Komponenten wie einen vergleichbaren konventionellen schweren Fernverkehrs-Actros aus. Das bedeutet 1,2 Millionen Kilometer Laufleistung in zehn Betriebsjahren.

Ende September hatte auch der Logistiker Hegelmann Group mit Mercedes-Benz Trucks eine Absichtserklärung für die Bestellung von 50 eActros LongHaul unterzeichnet.

daimlertruck.com, dachser.de