ADS-TEC Energy baut US-Werk in Alabama

ADS-TEC Energy wird seine batteriegepufferte Ultra-Schnellladelösungen für E-Fahrzeuge künftig auch im US-Bundesstaat Alabama produzieren. Die Anfang des Jahres angestoßene Standortsuche ist damit abgeschlossen.

Das Unternehmen investiert rund acht Millionen US-Dollar in seinen ersten eigenen US-Standort in Auburn im Bundesstaat Alabama und plant, dort etwa 180 Arbeitsplätze zu schaffen. Der Aufbau von Vertrieb, Lagerhaltung, Service und Montage in Auburn hat begonnen und die Geschäftsleitung rechnet damit, dass die volle Kapazität in 2024 erreicht sein wird.

ADS-TEC Energy hatte im Februar 2022 erstmals Pläne für ein eigenes US-Werk angekündigt. Damals wurde nur bestätigt, dass die Standortsuche laufe – es wurde aber nicht einmal auf bestimmte Regionen oder Bundesstaaten eingegrenzt.

Auburn liegt im Osten von Alabama und ist über die Interstate 85 sowohl an Atlanta (Georgia) als auch Montgomery in Alabama angebunden. Das Vorhaben wird von der Regierung in Alabama gefördert. „Wir freuen uns, ein weiteres deutsches Hightech-Unternehmen in Alabama begrüßen zu dürfen. Die Partnerschaft zwischen deutscher Technik und der Produktion in Alabama hat viele innovative Produkte auf den nordamerikanischen Markt gebracht“, sagt etwa Kay Ivey, Gouverneurin des Bundesstaates Alabama. Mercedes-Benz betreibt sein US-Werk in Tuscaloosa (ebenfalls Alabama).

„Wir freuen uns sehr, dass wir innerhalb unseres ersten Jahres an der Nasdaq und mit erfolgreicher Marktpräsenz in den USA in Auburn einen neuen Standort für Verkauf, Lagerhaltung, Service und Montage unserer Schnellladesysteme aufbauen können – eingebettet in ein starkes, innovations- und wachstumsgetriebenes Wirtschaftsumfeld“, sagt ADS-TEC Energy-Gründer und -CEO Thomas Speidel.

Wie das Nürtinger Unternehmen mitteilt, strebt man „unter anderem Kooperationen mit der Auburn University an, will den Austausch mit jungen Talenten aus der Wissenschaft pflegen und kann attraktive Arbeitsplätze in Produktion und Management anbieten“.

adstec-energy.com