eMobility update: Hyundai enthüllt Kona-Look / neue Strategie von Audi / Lucid und Nio öffnen Stores

Hallo zum „eMobility update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität, die Sie in den nächsten Minuten erwarten können: Audi baut bald in jedem Werk ein E-Modell ++ Lucid und Nio eröffnen Vertriebszentren ++ Hyundai enthüllt den neuen Kona ++ Compleo beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung ++ Und Volta Trucks im Interview ++

#1 – Audi baut ab 2029 in jedem Werk ein E-Modell

Audi hat eine Strategie für die Produktion der Zukunft vorgestellt. Bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts wird die Marke in allen Werken weltweit auch elektrisch angetriebene Modelle fertigen. Hintergrund ist die Ankündigung von Audi, ab 2026 nur noch neue Modelle auf den Markt zu bringen, die rein elektrisch angetrieben sind.

#2 – Lucid und Nio eröffnen Vertriebszentren

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat im niederländischen Hilversum vor den Toren Amsterdams seinen dritten europäischen Standort eröffnet. Dabei handelt es sich zugleich um das erste Service-, Liefer- und Vertriebszentrum in Europa.

#3 – Hyundai enthüllt neuen Kona-Look

Hyundai hat das Design der neuen Kona-Generation vorgestellt. Das kleine SUV erhält einen deutlich moderneren Look. Angaben zur Technik machen die Koreaner noch nicht – sie dürften aber kaum überraschen. Erstaunlicher ist hingegen der Designwandel, bei dem sich Hyundai bei seinem Van Staria mit der durchgängigen LED-Leiste an der Front und der kantigen Studie des großen Ioniq 7 hat inspirieren lassen.

#4 – Compleo beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

Der deutsche Ladeinfrastruktur-Hersteller Compleo Charging Solutions wird aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit kurzfristig Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung stellen. Der Vorstand sieht „die positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr als überwiegend wahrscheinlich an“.

#5 – Celina Mittelsten Scheid von Volta Trucks

Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein aktuelles Video-Interview ans Herz legen: Das schwedische Startup Volta Trucks will Anfang des nächsten Jahres mit seinem Elektro-Lkw auch auf den deutschen Straßen sein. Dabei gibt es das Unternehmen erst seit 2019.

