Lidl Frankreich nimmt vier HPC-Parks in Betrieb

Lidl hat in Frankreich Ende 2022 vier Schnellladeparks an Filialen eröffnet. Jeder Standort verfügt über mehrere DC-Ladesäulen in unterschiedlichen Leistungsstufen und auch AC-Ladepunkte. Zwei weitere Anlagen sollen noch in diesem Jahr folgen.

Bei den vier bereits in Betrieb genommenen Lade-Anlagen handelt sich um die Lidl-Standorte Villefranche-sur-Saône, Landivisiau, Pennes-Mirabeau und Tourcoing, die mit Ladesäulen der Hardware-Partner ABB und DBT ausgestattet wurden. Konkret stehen pro Standort neben vier AC-Ladepunkten mit 22 kW vier DC-Ladepunkte mit bis zu 90 kW sowie fünf HPC-Anschlüsse mit 180 bis 360 kW Leistung zur Verfügung. Zum Einsatz kommt dabei auch die ABB Terra 360.

Die Ladeplätze sind überdacht (inklusive PV-Modulen). Die Ladestationen sollen rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche zugänglich sein, also auch außerhalb der Öffnungszeiten der Filiale. Dabei können entweder RFID-Karten und Apps von Ladenetzbetreibern genutzt werden, oder auch eine online-basierte Ad-hoc-Zahlung per QR-Code – hier wird der Preis auf dem Terminal angezeigt. Laut der Mitteilung sollen es an den AC-Ladepunkten 25 Cent pro kWh sein, bei den DC-Ladern ab 40 Cent.

Lidl hat nach eigenen Angaben bisher insgesamt fast 2.300 Ladepunkte an mehr als 500 seiner Supermärkte installiert, 1.590 davon Frankreich. Zwei weitere Schnellladeparks von Lidl in Frankreich sollen noch 2023 folgen.

Im Mai 2022 hatte die Schwarz Gruppe, zu der Lidl bekanntlich gehört, einen Ausbau um europaweit rund 6.200 neue Ladepunkte angekündigt. In Deutschland sollen bis März 2023 knapp ein Drittel der 3.200 Lidl-Filialen in Deutschland mit einer Lademöglichkeit ausgestattet sein. In Deutschland geht es aber meist um einzelne Ladesäulen, nicht um derart große Schnellladeparks, wie sie nun in Frankreich eröffnet wurde.

