Vattenfall baut Ladepunkte an deutschen NH-Hotels

Vattenfall und die NH Hotel Group arbeiten deutschlandweit beim Aufbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zusammen. Rund 50 Standorte der Hotelgruppe sind für die Errichtung von öffentlich zugänglicher Schnellladeinfrastruktur mit 180-kW-Ladesäulen und AC-Ladern vorgesehen.

Neben den Schnellladern sind an den Standorten jeweils vier bis acht AC-Ladepunkte für das längere Laden über Nacht für Hotelgäste geplant. Allerdings ist die Infrastruktur nicht nur für NH-Gäste, auch Dritte können diese frei zugänglich nutzen. Die Schnellladesäulen und die AC-Ladepunkte werden von Vattenfall betrieben.

Welche Hardware dabei zum Einsatz kommen soll, gibt Vattenfall in der Mitteilung nicht an. Auch ein Zeitplan für den Aufbau wird nicht genannt.

„Wir freuen uns über unsere erste Kooperation mit einer Hotelkette. Uns ist wichtig, dass die Ladestationen an den Hotels für alle potentiellen Nutzerinnen und Nutzer zugänglich sind, nicht nur für Hotelgäste“, sagt Franziska Schuth, Head of Public Charging E-Mobility Germany bei Vattenfall. „Die NH Hotels stehen nicht nur an ausgezeichneten Standorten, sondern bieten manche Annehmlichkeiten während der Wartezeit.“

Alexander Dürr, Senior Director of Operations Northern Europe bei der NH Hotel Group, ergänzt: „Diese Initiative der NH Hotel Group ist Teil ihrer Room4Planet-Strategie, welche den Fahrplan für die Erfüllung der Verpflichtungen im Kampf gegen den Klimawandel und die Fortschritte bei der Dekarbonisierung festlegt. Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden werden dabei als Schlüsselakteure in die Umsetzung einbezogen.“

Der Ausbau der zum Teil auch öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur nimmt damit weiter an Fahrt auf. Im vergangenen Jahr hat zum Beispiel Wirelane entsprechende Aufträge von Motel One und den Gorgeous Smiling Hotels (GSH) erhalten. Die Hotelkette B&B Hotels hat hingegen beschlossen, zusammen mit ChargeOne an den bundesweit rund 150 B&B Hotels über 1.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte aufzubauen – um nur einige Beispiele zu nennen. Dass eigene Ladepunkte im Gastgewerbe zunehmend als Benefit gesehen werden, zeigt auch eine aktuelle Erhebung des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA.

vattenfall.com