EV Metals baut Komplex für Batteriematerialien in Saudi-Arabien

Das australische Batteriematerial-Unternehmen EV Metals Group hat sich 127 Hektar Land in Saudi-Arabien gesichert, um dort einen „Battery Chemicals Complex“ zu errichten. Die Produktion von Lithiumhydroxid in der Anlage in Yanbu soll 2026 beginnen.

Der Komplex, für den der Ableger EVM Arabia auch schon eine Umweltgenehmigung erhalten hat, soll Rohstoffe aus Westaustralien verarbeiten, um hochreine Chemikalien für E-Fahrzeug-Batterien herzustellen, die Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und andere Metalle für die nachgelagerte Produktion von kathodenaktiven Materialien enthalten. Der Baubeginn ist im dritten Quartal diesen Jahres geplant.

Der Komplex wird in verschiedene Anlagen aufgeteilt. Zunächst soll die Lithium Chemicals Plant zur Herstellung von hochreinem Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) gebaut werden – mit zwei Produktionslinien. Vier weitere sollen bis 2030 folgen, dann soll unter anderem auch die Anlage zur Nickel-Veredelung in Betrieb sein.

Die Vorprodukte von EVM sollen dabei sowohl exportiert als auch in Saudi-Arabien weiterverarbeitet werden. Eine Batteriefabrik in dem Land ist noch nicht angekündigt, dafür aber zwei E-Auto-Werke. Lucid Motors will ein Werk für bis zu 150.000 Elektroautos bauen, das zweite Werk wurde von Foxconn angekündigt – für E-Autos der Marke Ceer, ein Joint Venture von Foxconn und dem saudischen Staatsfonds PIF. Beide Werke sollen in der King Abdullah Economic City (KAEC) entstehen – der Komplex von EV Metals in Yanbu liegt etwas mehr als 200 Kilometer nördlich, aber ebenfalls an der Küste des Roten Meers.

Die Produktion von Lithiumhydroxid soll laut der Ankündigung des australischen Unternehmens 2026 beginnen. Geplant sind zunächst 50.000 Tonnen und später 150.000 Tonnen pro Jahr. Neben der Umweltgenehmigung hat EVM Arabia bereits eine Gas- und Stromzuteilung vom saudi-arabischen Energieministerium erhalten, welche die Lithiumhydroxid-Produktion abdecken soll.

„Unser Battery Chemicals Complex ist strategisch günstig gelegen, um die Nachfrage nach hochreinen Chemikalien von Herstellern von Elektrofahrzeugen und Batteriezellen sowohl vor Ort als auch von Zielmärkten in Europa und Nordamerika zu bedienen, die nach stabilen und transparenten Lieferketten suchen“, sagt Michael Naylor, Vorsitzender von EVM Arabia und Geschäftsführer und CEO der EVM Group.

Die EV Metals Group hatte Teile des Batteriematerial-Geschäfts des britischen Chemiekonzerns Johnson Matthey übernommen.

evmetalsgroup.com