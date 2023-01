eMobility update: Tesla-Rekordbilanz & Cybertruck kommt / Laden bei NH-Hotels / BYD will Ford-Werk

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie ausgewählt: Tesla baut Batterie- und Lkw-Werk in Nevada ++ BYD an Ford-Werk interessiert ++ Tesla legt Zahlen für 2022 vor ++ Volta Trucks vergibt 300 Produktionsplätze ++ Vattenfall baut Ladestationen an NH-Hotels ++

#1 – Tesla baut Batterie- und Lkw-Werk in Nevada

Tesla hat einen massiven Ausbau seines Standorts im US-Bundesstaat Nevada mit zwei neuen Produktionsstätten angekündigt: eine für Batteriezellen und eine weitere für die Serienproduktion des E-Lkw Semi. Dafür plant Tesla Investitionen in Höhe von mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar und will 3.000 neue Mitarbeiter einstellen.

#2 – BYD an Ford-Werk Saarlouis interessiert

Produziert BYD bald Elektro-Fahrzeuge in Europa? Möglich ist es: Ford verhandelt laut einem Medienbericht mit BYD über einen Verkauf seines Werks in Saarlouis. Demnach soll bald eine Ford-Delegation nach China reisen, um über den Verkauf zu verhandeln. Noch sollen sich die Gespräche aber in einem frühen Stadium befinden.

#3 – Tesla verdoppelt Gewinn in 2022

Tesla hat gestern am späten Abend seine Bilanz vorgelegt. Im Geschäftsbericht erregen neben mehreren Finanz-Bestmarken auf Quartals- und Jahresebene vor allem zwei News Aufmerksamkeit: Der Cybertruck soll noch 2023 in Produktion gehen und Tesla bereitet eine „Fahrzeugplattform der nächsten Generation“ vor.

#4 – Vattenfall baut Ladepunkte an NH-Hotels

Vattenfall und die NH Hotel Group arbeiten deutschlandweit beim Aufbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zusammen. Rund 50 Standorte der Hotelgruppe sind für die Errichtung von öffentlich zugänglicher Schnellladeinfrastruktur mit 180-kW-Ladesäulen vorgesehen. Neben den Schnellladern sind an den Standorten jeweils vier bis acht AC-Ladepunkte für das längere Laden über Nacht für Hotelgäste geplant

#5 – Volta Trucks vergibt erste 300 Produktionsplätze

Das schwedische E-Lkw-Startup Volta Trucks hat bestätigt, dass Kundenbestellungen für die ersten 300 Produktionsplätze seines vollelektrischen Volta Zero vorliegen. Das entspricht einem dadurch generierten Umsatz von mehr als 85 Millionen Euro. Diese Festaufträge beziehen sich ausschließlich auf die 16-Tonnen-Variante.

