E-Roller-Sharing: Emmy übernimmt deutsches Geschäft von Felyx

Der Berliner Elektroroller-Sharer Emmy hat das deutsche Geschäft des Konkurrenten Felyx übernommen. Emmy wird dadurch nach eigenen Angaben zum größten Sharing-Anbieter für E-Roller auf dem deutschen Markt.

Felyx habe sich für den Verkauf seiner Aktivitäten in Deutschland entschieden, um sich vorläufig stärker auf das Wachstum in der Benelux-Region zu konzentrieren, wie es in der von Emmy veröffentlichten Mitteilung heißt. Emmy integriert mit der Übernahme eine Flotte von 1.500 Elektrorollern in seinen bestehenden Betrieb. Emmy will mit den zusätzlichen Fahrzeugen seine Flotte in Berlin verstärken und die Präsenz in Hamburg und München ausbauen.

Die Felyx-Systeme sollen nun auf die Emmy-Plattform migriert werden. Sprich: Felyx-Nutzer müssen offenbar nur die Emmy-App herunterladen und können diese mit ihrem bestehenden Felyx-Account nutzen. Auch noch vorhandenes Guthaben soll in die Emmy-App übertragen werden.

Emmy war seinerseits 2021 vom israelischen Unternehmen GoTo Global Mobility übernommen worden. „Roller-Sharing-Nutzer:innen werden die Vorteile dieser Übernahme schnell zu schätzen wissen, da sie nicht nur jederzeit einen besseren Zugang zu verfügbaren Rollern haben, sondern auch von Emmys in Bezug auf Qualität und Fahrzeug-Verfügbarkeit einzigartigem Serviceangebot profitieren“, sagt Gil Laser, CEO von GoTo Global. „Durch diese Vereinbarung gehen wir davon aus, dass Kund:innen zu jeder Tageszeit und an jedem Wochentag problemlos einen Emmy-Roller in ihrer Nähe finden werden.“

„Nachdem wir die Entscheidung getroffen hatten, den Standort Deutschland zu verlassen, war es für uns sehr wichtig, einen Nachfolger zu finden, der unsere Vision für die Zukunft eines nachhaltigen Stadtverkehrs teilt“, sagt Maarten Poot, Co-Gründer des niederländischen Anbieters Felyx. „Mit Emmy haben wir einen solchen Nachfolger gefunden und wissen, dass unsere Nutzer:innen auch künftig in besten Händen sind, um unsere gemeinsame Vision voranzubringen: Jedem Menschen die Freiheit zu geben, sich in einer umweltfreundlicheren urbanen Umgebung zu bewegen und Städte dadurch lebenswerter zu machen.“

emmy-sharing.de (PDF)