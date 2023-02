eMobility update: Mercedes zeigt neuen eSprinter / Induktives Laden für Busse / Smart Bestellbücher

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung: In China laden Shuttle-Busse ohne Kabel ++ Smart öffnet Bestellbücher für alle ++ Mercedes-Benz stellt neuen eSprinter vor ++ Tesla Model Y im Januar vorn ++ Und China bekommt neuen Elektro-Panda ++

#1 – WiTricity lädt Yutong-Shuttle induktiv

WiTricity, ein US-Anbieter von kabellosen Ladesystemen für Elektrofahrzeuge, kooperiert mit dem chinesischen Hersteller Yutong Bus. Dabei geht es um das induktive Laden von autonom fahrenden Elektro-Kleinbussen. Ein erster Einsatz wurde nun gestartet.

#2 – Smart öffnet Bestellbücher

Smart will seine Bestellbücher sehr bald für alle Kunden öffnen. Wer also einen der kleinen Elektro-SUV haben möchte, kann seinen Smart Nummer 1 demnächst im Online-Konfigurator gestalten und in einer virtuellen Garage parken. Einen genauen Zeitpunkt nennt der Hersteller noch nicht.

#3 – Mercedes präsentiert neuen eSprinter

Mercedes-Benz hat seinen neuen eSprinter vorgestellt, der im zweiten Halbjahr in den USA und Kanada auf den Markt kommen soll. Auch in Europa soll der neue Kastenwagen noch vor Ende des Jahres erhältlich sein. Vorerst allerdings nur eine Modell-Variante mit einer 113 Kilowattstunden großen Batterie und einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern.

#4 – Tesla Model Y führt Elektro-Ranking an

Rund 3.700 Tesla Model Y wurden im Januar in Deutschland neu zugelassen. Damit hat sich das amerikanische Modell den ersten Platz in der Statistik für Batterie-elektrische Fahrzeuge sichern können. Weit abgeschlagen landete das Duo aus Volkswagen ID.4 und ID.5 mit rund 1.470 Neuzulassungen mit dem zweiten Platz.

#5 – China bekommt neuen Elektro-Panda

Und zum Schluss noch ein Blick nach China: Der dortige Hersteller Geely hat einen kleinen Elektro-Flitzer vorgestellt, dessen Name europäischen Kunden bekannt vorkommen dürfte. Der kleine Stromer heißt nämlich Panda Mini.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>