Maxus erweitert Händlernetz in Süddeutschland

Die Autohausgruppe Kummich wird noch im ersten Quartal 2023 die SAIC-Nutzfahrzeugmarke Maxus in ihr Portfolio integrieren. Die E-Transporter von Maxus sollen zunächst an vier Standorten in Baden-Württemberg und Bayern angeboten werden.

Bei Kummich handelt es sich um einen Mehrmarkenhändler, der mit seinen Standorten vor allem in Ostwürttemberg aktiv ist. Als Partner des Importeurs Maxomotive Deutschland GmbH will die Autohaus Kummich GmbH ihre „robuste Unternehmensstruktur“ weiter stärken und an vier der 13 Standorte auch die E-Nutzfahrzeuge von Maxus anbieten. Konkret sind das Bopfingen, Crailsheim und Göppingen in Baden-Württemberg sowie Fürth-Bislohe.

Wie es in der Mitteilung des Händlers heißt, baue man das Markenportfolio „weiter vorausschauend in Richtung Zukunft aus“. „Es wird in Generationen, nicht in Quartalen gedacht“, so Thomas Kummich – „mit Weitblick und Kontinuität steuern auch wir unseren Fokus in eine lebenswerte mobile Zukunft“.

Kummich hat einige Stellantis-Marken im Portfolio, vor allem jene aus dem früheren FiatChrysler-Konzern – also etwa Alfa Romeo, Fiat, Jeep oder Dodge. Aber auch Hyundai, Mazda, Honda sowie einige Motorrad-Marken werden vertrieben. Gerade bei Hyundai, wo 2022 in Deutschland bereits ein Drittel des Absatzes auf Batterie-elektrische Autos entfallen ist, konnte auch Kummich bereits Elektro-Erfahrung sammeln.

Die SAIC-Marke Maxus ist wie berichtet seit Ende 2020 in Deutschland aktiv. 2022 konnte Maxomotive als offizieller Importeur hierzulande mehr als 1.000 leichte Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb ausliefern. Im Januar lagen bereits mehr als 5.000 Kunden- und Händlerbestellungen vor. Als Jahresziel gibt Maxomotive-Geschäftsführer Gerald Lautenschläger 6.500 Zulassungen aus.

autohaus.de, kummich.de, maxusmotors-presse.de