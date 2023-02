HEVO und Stellantis kooperieren beim induktiven Laden

HEVO, ein US-Anbieter von drahtloser Ladetechnik für Elektrofahrzeuge, hat eine Kooperation mit dem Autokonzern Stellantis bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die induktive Ladetechnologie von HEVO in Elektrofahrzeuge des Stellantis-Konzerns zu integrieren.

Das kabellose Laden der Stufe 2 soll dieses Jahr zunächst in einem Chrysler Pacifica PHEV in Auburn Hills im US-Bundesstaat Michigan demonstriert werden. Anschließend sei ein drahtloses 50-kW-Schnellladeprojekt mit Stellantis geplant. Nähere Details zu diesem Projekt sind bisher nicht bekannt. Die Technologie von HEVO hat nach Unternehmensangaben einen Wirkungsgrad von 95 Prozent und soll den SAE- und UL-Normen für kabelloses Laden entsprechen.

HEVO arbeitet bereits seit 2011 an der kabellosen Ladetechnik für Elektrofahrzeuge. Der Stellantis-Deal ist bisher jedoch der bei weitem größte und wird bereits umgesetzt. Zudem liefert HEVO mehr als 100 kabellose Ladestationen für Elektrofahrzeuge zum Aufladen von Miet- und Leihwagen über Dollaride in New York. Das Projekt wird durch das Clean Transit Access Program (CTAP) finanziert. Nach Angaben von HEVO verlassen sich täglich 120.000 Pendler auf das Netz der Dollaride-Vans, die sie mit öffentlichen Verkehrsknotenpunkten in New York verbinden. Der CTAP-Zuschuss in Höhe von 10 Millionen Dollar soll die Elektrifizierung dieser Flotten finanzieren, einschließlich der Ladeinfrastruktur von HEVO.

Im Dezember schloss HEVO außerdem eine Partnerschaft mit AUSEV, einem australischen Hersteller von Fahrzeugen mit Rechtslenkung. Die Unternehmen werden das kabellose Laden auf dem australischen Markt demonstrieren.

