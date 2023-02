Nissan erhöht auf 19 reine Elektromodelle bis 2030

Nissan hat seine Elektrifizierungspläne überarbeitet. Bis zum Geschäftsjahr 2030 plant der japanische Autobauer nun 27 neue elektrifizierte Modelle, darunter 19 rein elektrische. Das sind vier BEV mehr als im letzten Strategieplan im November 2021 angekündigt.

Der Elektrifizierungsmix von Nissan weltweit soll den neuesten Angaben zufolge bis 2030 auf über 55 Prozent ansteigen, gegenüber den seit 2021 im „Ambition 2030“-Strategieplan prognostizierten 50 Prozent. Als Grund für die Beschleunigung nennt Nissan „veränderte Kundenbedürfnisse“ und „das veränderte Geschäftsumfeld“. An anderer Stelle der begleitenden Mitteilung heißt es, dass man „den wachsenden Bedarf der Kunden an aufregenden und vielfältigen elektrifizierten Fahrzeugen decken“ und „im Einklang mit der fortschreitenden Verbreitung elektrifizierter Fahrzeuge“ sein wolle.

Wir erinnern uns: Bereits mit der 2021 veröffentlichten Roadmap wollte Nissan an seine frühen Elektrifizerungserfolge mit dem Leaf anschließen. Allerdings agierte der Konzern beim geplanten Elektrifizierungsmix gegenüber anderen großen OEMs eher vorsichtig – und vor allem: mit einer Hybrid-Elektro-Doppelstrategie. Seinerzeit gab der Hersteller an, binnen fünf Jahren zwei Billionen Yen in seine Elektrifizierungspläne pumpen zu wollen. Mit der „Ambition 2030“ konkretisierten die Japaner seinerzeit ihr im Januar 2021 vorgestelltes Ziel, bis zum Jahr 2050 CO₂-neutral zu werden – sowohl innerhalb des Unternehmens als auch mit Blick auf den Lebenszyklus der Produkte.

Die Hybrid-Elektro-Doppelstrategie verfolgt Nissan auch den nun novellierten Plänen zufolge weiter. Allerdings mit einem höheren Anteil am Gesamtvolumen: So hat der Hersteller die Zwischenziele für das Jahr 2026 in Europa und Japan erhöht. Der Anteil der elektrifizierten Fahrzeuge am Absatz in Europa soll bis zum Geschäftsjahr 2026 bei 98 Prozent liegen (bisheriges Ziel: 75 Prozent). Für Japan werden nun 58 Prozent angepeilt (bisher 55 Prozent). In den USA lässt Nissan das Ziel von 40 Prozent bis 2026 unverändert – hier bezieht sich der Anteil im Gegensatz zu den anderen Märkten aber nur auf rein elektrische Fahrzeuge. In China reduziert Nissan sein 2026er-Elektrifizierungsziel interessanterweise – und zwar von bisher über 40 auf 35 Prozent. Insgesamt soll der weltweite Absatzmix von elektrifizierten Fahrzeugen des Herstellers bis zum Geschäftsjahr 2026 von den bisher geplanten 40 Prozent auf über 44 Prozent steigen.

Wann und wo die eingangs genannten 27 elektrifizierten Modelle auf den Markt kommen sollen, lässt Nissan offen. Nur zu einem geplanten China-Stromer machen die Japaner Angaben: So ist einer begleitenden Mitteilung zufolge die Einführung dieses speziell für den chinesischen Markt entwickelten E-Modells für 2024 geplant. Bereits zuvor publik war zudem, dass ab 2026 ein elektrisches Nissan-Modell im B-Segment von Renault in der ElectriCity in Nordfrankreich gebaut werden soll. Bei dem Modell auf Basis der CMF-BEV wird es sich um den für Europa gedachten Nachfolger des Micra handeln, der sich die Antriebstechnik mit dem kommenden Renault 5 Electric teilen wird.

- ANZEIGE -

Für Europa präzisiert Nissan zudem, dass man „seine robusten Elektrifizierungspläne fortsetzen und auch eine stärkere Zusammenarbeit mit der Allianz anstreben“ wolle. Bereits Anfang Februar hatte die Hersteller-Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi nähere Details zu ihrer Neuausrichtung für die nächsten 15 Jahre vorgestellt. Geplant sind demnach eine Neuordnung der gegenseitigen Beteiligungen und einige gemeinsame eMobility-Aktivitäten in Lateinamerika, Indien und Europa – im letzteren Fall ist auch von einer gemeinsamen 800-Volt-Plattform die Rede.

Technische Details zur Entwicklung dieser Plattform sind noch nicht bekannt. Es klingt Anfang des Monats aber durch, dass die Chefetagen in Frankreich und Japan erkannt haben, dass in dem aktuellen und künftigen Wettbewerbsumfeld zumindest für einige Baureihen die Performance von 400-Volt-Modellen nicht mehr ausreichen wird – wie unter anderem auch unser Test des Nissan Ariya mit einer 87 kWh großen Batterie nahegelegt hat.

nissannews.com