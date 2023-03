eMobility update: Tesla bestätigt Giga Mexico / FDP stört Verbrenner-Aus / Sono verkauft Sion-Projekt

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Mit diesen Top-Meldungen zur Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende: FDP-Störmanöver gefährdet Verbrenner-Aus ++ Sono stellt Sion-Projekt zum Verkauf ++ Details zum Tesla Investors Day ++ Daimler setzt in Mannheim auf E-Busse ++ Und Frankfurt ändert Prozess für Ladesäulen-Aufbau ++

#1 – FDP-Störmanöver gefährdet Verbrenner-Aus

Das eigentlich bereits beschlossene Aus für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor in der EU ab 2035 könnte auf der Zielgeraden noch von der FDP gekippt werden. Deutschlands Verkehrsminister Volker Wissing hat die Zustimmung zum Beschluss widerrufen.

#2 – Sono Motors stellt Sion-Projekt zum Verkauf

Nachdem Sono Motors beschlossen hat, sein Solar-Elektroauto-Programm Sion einzustellen, will das Münchner Startup nun das komplette Sion-Programm verkaufen. Wie Sono Motors auf seiner Website schreibt, geht es um die Industrialisierungsrechte und Vermögenswerte. Damit könnte ein möglicher Käufer die Produktion des Sion doch noch verwirklichen.

#3 – Investors Day: Tesla baut Gigafactory in Mexiko

Tesla hat beim gestrigem Investoren-Tag eine neue Gigafabrik in Mexico bestätigt. Dort sollen die Fahrzeuge der nächsten Generation gebaut werden. Bei dem lange angekündigten Masterplan 3 von Elon Musk geht es dagegen um eine Zukunft mit erneuerbaren Energien – vieles davon bleibt aber im Unklaren.

#4 – Daimler: Werk Mannheim setzt auf E-Busse

Daimler Buses macht sein Werk in Mannheim zum Kompetenzzentrum für elektrische Stadtbusse. Das Werk wird sich ab 2024 vollständig auf die Produktion dieser fokussieren und in die Komponentenfertigung einsteigen. Darauf haben sich die Unternehmensleitung und der Gesamtbetriebsrat verständigt.

#5 – Frankfurt ändert Prozess für Ladenetz-Aufbau

Frankfurt am Main verabschiedet sich von dem bisherigen Verfahren für den Ladeinfrastruktur-Ausbau in der Stadt. Laut einem Medienbericht will die Verwaltung künftig selbst Standorte ausweisen und diese dann an Betreiber vergeben. Das geht aus einem Bericht der „Frankfurter Neue Presse“ hervor.

