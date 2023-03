Michael van der Sande wird Lucid-Europachef

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat einen neuen Europachef ernannt und seine vierte europäische Niederlassung eröffnet. Neuer Managing Director von Lucid für Europa ist Michael van der Sande, der direkt an CEO und CTO Peter Rawlinson berichten und in Amsterdam am europäischen Hauptsitz von Lucid ansässig sein wird.

Bevor er zu Lucid kam, war van der Sande Managing Director of Special Vehicle Operations bei Jaguar Land Rover und hatte verschiedene andere Führungspositionen inne, darunter Senior Vice President und Managing Director bei Alpine Cars, Chief Commercial Officer bei Aston Martin und Senior Vice President of Global Sales, Marketing and Service bei Tesla. Er verfügt somit nicht nur über Erfahrung bei Sportwagen- und Luxusmarken, sondern eben auch in der Elektromobilität.

Wenig überraschend gibt sich der Neuzugang voll überzeugt von den Produkten seines Arbeitgebers. „Nachdem ich die Entwicklung von Lucid über die Jahre verfolgt habe, bin ich überzeugt, dass der Lucid Air das beste Elektroauto ist, das derzeit auf dem Markt ist“, wird van der Sande in der Lucid-Mitteilung zitiert. „Ich bin begeistert, zu Lucid zu kommen und freue mich darauf, mit dem Team auf beiden Seiten des Atlantiks zusammenzuarbeiten, um unsere hochmodernen Elektroautos Kunden in ganz Europa zugänglich zu machen.“

Der US-Hersteller eröffnet zudem in Oslo seine neueste europäische Niederlassung. Der Standort in der norwegischen Hauptstadt ist die vierte Verkaufsfläche von Lucid in Europa – nach München, Genf und Hilversum vor den Toren Amsterdams. Lucid Motors hatte im Dezember mit den Auslieferungen seiner E-Luxuslimousine Air in Europa begonnen.

„Wir freuen uns, dieses neue Studio in Oslo, Norwegen, zu eröffnen, einem Land, das bei der Einführung von Elektrofahrzeugen und der Ladeinfrastruktur eine Vorreiterrolle spielt“, so der neue Managing Director für Lucid Europe. „Wir sind zuversichtlich, dass die norwegischen Kunden die außergewöhnliche Reichweite, das einzigartige Design, den unglaublichen Innenraum und die beispielhaften Ladezeiten, die Lucid Air-Reihe zu bieten hat, schätzen werden.“

prnewswire.com