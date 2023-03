ChargePoint integriert GridX-Lastmanagement

Das Smart-Grid-Unternehmen GridX kooperiert mit dem Ladenetzbetreiber ChargePoint. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Pilotphase in Großbritannien und Deutschland will ChargePoint im ersten Jahr der Zusammenarbeit die GridX-Technologie in seine eigene Software-Lösung integrieren.

Damit sollen Zähler- und Anlagendaten digital zugänglich gemacht und eine verbesserte Kontrolle der Ladevorgänge ermöglicht werden, wie GridX in einer Mitteilung schreibt. Dafür nutzt ChargePoint künftig die „GridBox“ und die Xenon-Plattform von GridX, um Zählerdaten der Netzanschlusspunkte von Kundinnen und Kunden in Echtzeit auszulesen. Diese Daten werden dann an das ChargePoint-eigene Backend übermittelt, um die Leistung der Ladepunkte dynamisch zu regeln, sodass eine vorgegebene Grenze nicht überschritten wird.

Mit der Xenon-Plattform können nicht nur die Ladevorgänge an den angeschlossenen Ladepunkten gesteuert und zum Beispiel an die verfügbare Leistung des Netzanschlusses anpassen. Sondern es ist auch möglich, mit dem dynamischen Lastmanagement die Ladevorgänge flexibel an die real auftretende Gebäudelast des Standorts anzupassen, so dass Überlasten am Netzanschluss vermieden werden und gleichzeitig die verfügbare Ladekapazität maximal ausgenutzt wird.

Für Betreiber wie ChargePoint bedeutet das: An Standorten mit begrenzter Netzkapazität können dank der Software-Lösung mehr Ladestationen installiert und betrieben werden. Somit sollen laut dem Versprechen von GridX „zeit- und kostenintensiven Netzerweiterungen“ nicht mehr notwendig sein, um die hohe Anzahl an Ladepunkten zu betreiben.

„Indem wir eine Reihe an Modulen auf unserer Xenon-Plattform anbieten, ermöglichen wir schnelle Marktreife und Skalierung für individuelle Lösungen bei einem geringen Entwicklungsaufwand auf Kundenseite“, sagt Tim Steinmetz, Geschäftsführer und Chief Growth Officer bei GridX. „Unsere Lösung eignet sich damit ideal für Partner mit großen Wachstumsambitionen. Daher erfüllt Xenon genau die Anforderungen von ChargePoint.“

Steinmetz ist Teil der neuen Geschäftsführung, die wie im Dezember berichtet zum 1. April 2023 final von den beiden Gründern David Balensiefen und Andreas Booke übernimmt. E.ON hatte im September 2021 die Mehrheit an dem Startup übernommen, Balensiefen und Booke werden im Zuge des Führungswechsels auch ihre restlichen Minderheitsanteile abgeben.

GridX konnte im vergangenen Jahr mehrere wichtige Partner für seine Xenon-Plattform gewinnen, darunter Smartlab, der Energieversorger DEW21, der Ladeinfrastruktur-Spezialisten Eliso, Charge Construct und ChargeOne.

