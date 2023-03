Koura bestellt recyceltes Lithiumcarbonat bei Ascend Elements

Ascend Elements wird Koura mit bis zu 5.000 Tonnen recyceltem Lithiumcarbonat pro Jahr beliefern. Koura wird das recycelte Lithiumcarbonat in Lithium-Ionen-Batteriematerialien für die Märkte USA und Europa verwenden, darunter Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6), ein wichtiges Elektrolytsalz.

Die Liefervereinbarung mit Ascend Elements wird es Koura laut der Mitteilung ermöglichen, genügend Material zu erzeugen, um die Produktion von mehr als einer Million Elektrofahrzeugen pro Jahr zu unterstützen. Die Liefermenge von bis zu 5.000 Tonnen pro Jahr ist aber die einzige Angabe zu der Vereinbarung. Der geplante Lieferbeginn und die vereinbarte Lieferdauer (oder Gesamtmenge) werden nicht genannt.

Ascend Elements mit Sitz in Westborough, Massachusetts hat einen eigenen Batterierecyclingprozess entwickelt, den das Unternehmen als Hydro-to-Cathode bezeichnet. Dabei handelt es sich um ein Direktvorläufersyntheseverfahren, bei dem die schwarze Masse aus recycelten Elektrofahrzeug-Batterien direkt zu neuen Kathodenmaterialen verarbeitet werden kann – ohne den üblichen Zwischenschritt der hydrometallurgischen Aufspaltung der schwarzen Masse in die einzelnen Materialien, um dann daraus neue Kathodenmaterialien herzustellen.

Da die erste Fabrik von Ascend Elements, Apex 1 genannt, erst Ende 2023 in Kentucky in Betrieb gehen soll, ist ein Lieferbeginn an Koura vor 2024 unwahrscheinlich. Mit Honda hat Ascend Elements bereits eine Grundsatzvereinbarung geschlossen, eine verbindliche Liefervereinbarung gibt es dort aber noch nicht.

Bei Koura handelt es sich um eine auf fluorierte Lösungen spezialisierte Tochter des Chemiekonzerns Orbia. Orbia ist in den Sektoren Polymer Solutions (Vestolit und Alphagary), Building and Infrastructure (Wavin), Precision Agriculture (Netafim), Connectivity Solutions (Dura-Line) und Fluorinated Solutions (Koura) tätig.

„Ascend Elements war ein idealer Entwicklungspartner für unser Koura-Geschäft, angesichts unseres gemeinsamen Fokus auf erneuerbare Technologien und der enormen Möglichkeiten für Unternehmen, die in den Bereichen Batterien und Energiespeicherung Pionierarbeit leisten“, sagte Sameer Bharadwaj, CEO von Orbia.

„Koura führt die Bemühungen der Branche an, recycelte Inhalte in Materialien für Lithium-Ionen-Batterien zu integrieren“, sagt Mike O’Kronley , CEO von Ascend Elements . „Durch die Rückgewinnung von Lithium und anderen kritischen Metallen aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien und Produktionsabfällen halten wir diese Materialien von Deponien fern und machen gleichzeitig EV-Batterien sauberer und nachhaltiger.“

