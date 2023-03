7-Eleven plant HPC-Netz in den USA und Kanada

Der US-Einzelhandelskonzern 7-Eleven hat unter der neuen Marke 7Charge den Bau eines eigenen Schnellladenetzes in den USA und Kanada angekündigt. Dieses soll „eines der größten und kompatibelsten Schnellladenetzwerke für Elektrofahrzeuge aller Einzelhändler in Nordamerika“ werden.

7-Eleven setzt dabei laut der Mitteilung auf eine Kombination aus CCS- und CHAdeMO-Ladern. Konkrete Zahlen zur Anzahl der geplanten Stationen und die Anzahl an Ladepunkten je Station nennt 7-Eleven in dem aktuellen Schreiben zwar nicht, doch in einer Ankündigung von 2021 war wie berichtet von mindestens 500 DC-Ladepunkten an 250 Standorten bis Ende 2022 die Rede. Tatsächlich wurden bislang Schnelllader an verschiedenen Standorten in Florida, Texas, Colorado und Kalifornien aufgebaut. Wie viele genau, verrät 7-Eleven nicht.

In der Mitteilung heißt es nur, dass 7-Eleven über „eines der größten und kompatibelsten Schnellladenetzwerke aller Einzelhändler in Nordamerika verfügen“ werde, sobald die Erweiterung abgeschlossen sei. Die 7Charge-Ladestationen sollen nicht nur an den Filialen von 7-Eleven, sondern auch an Standorten der Marken Speedway und Stripes aufgebaut werden. Damit wolle das Unternehmen „der Verbrauchernachfrage gerecht werden, und das Aufladen von Elektrofahrzeugen für Nachbarschaften verfügbar machen, die bisher keinen Zugang hatten“. Zur nun vorgestellten neuen Marke 7Charge gehört auch eine App für den Zugriff auf das Ladenetz.

„Seit über 95 Jahren hat 7-Eleven Innovationen entwickelt, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen – Komfort bereitzustellen, wo, wann und wie sie es wünschen“, sagt Joe DePinto, President und Chief Executive Officer bei 7-Eleven. „Jetzt führen wir erneut Innovationen ein, um unsere Kunden dort abzuholen, wo sie stehen, indem wir unser Geschäft erweitern, um den Fahrern von Elektrofahrzeugen den Komfort der Zukunft zu bieten … und das schon heute.“

Kürzlich hatte auch die Fast-Food-Franchisekette Subway den Aufbau von „Ladeoasen“ für E-Autos in den USA angekündigt.

prnewswire.com