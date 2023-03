Maserati setzt auf Ladeservice von Bosch

Der italienische Autohersteller Maserati bietet seine vollelektrischen Folgore-Fahrzeuge mit Ladeservices von Bosch an. Den Anfang macht der GranTurismo Folgore, für den die Ladedienste von Bosch zunächst in Europa und im weiteren Verlauf dieses Jahres auch im asiatisch-pazifischen Raum verfügbar sein werden.

Sobald sich Maserati-Fahrer für den Dienst registriert haben, sind die Informationen zu den Ladepunkten im Navigationssystem des GranTurismo Folgore oder in der App verfügbar. Bosch listet zudem auf, welche Kosten und Nutzungsbedingungen an welchen Ladesäulen gelten. Die Abrechnung erfolgt automatisch über eine zuvor in der App hinterlegte Kreditkarte.

„Wir erwarten im Laufe der Dekade einen enormen Wachstumsschub für unser Geschäft mit Ladediensten – denn mit dem Hochlauf der Elektromobilität wächst auch der Bedarf an unkomplizierten und umfangreichen Ladelösungen. Davon profitieren wir“, ergänzt Markus Heyn, Geschäftsführer und Vorsitzender des Unternehmensbereichs Mobility Solutions der Robert Bosch GmbH.

Bosch geht davon aus, dass sein Geschäft mit Ladelösungen bis Ende des Jahrzehnts jährlich um über 50 Prozent zulegen wird. Über die Ladedienste von Bosch sind bislang rund 450.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte in 30 europäischen Ländern verfügbar. Bis Mitte 2023 soll das Ladenetzwerk rund 700.000 Ladepunkte in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum umfassen.

Der GranTurismo Folgore wurde im Oktober vergangenen Jahres vorgestellt. Viel ist über den Stromer aber noch nicht bekannt. Nur, dass er mit einer 800-Volt-Technologie ausgestattet ist und drei 300-kW-Permanentmagnetmotoren. Die Batterie hat eine Nennkapazität von 92,5 kWh.

Vor rund einem Jahr hatte Maserati angekündigt, bis zum Jahr 2025 werde Maserati für alle seine Modelle eine vollelektrische Version anbieten. Ab 2030 will die italienische Luxus-Marke dann nur noch Elektroautos verkaufen.

bosch-presse.de