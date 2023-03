E-Lkw: BELLE-Projekt untersucht Laden auf Betriebshöfen

In diesem Frühjahr startet das Hamburger Projekt BELLE, das die Elektrifizierung von Nutzfahrzeug-Betriebshöfen untersucht. Die Projektpartner wollen herausfinden, welche Faktoren zur betrieblichen Integration von Ladegeräten eine Rolle spielen und welche Tools und Systeme konkret benötigt werden.

Die Abkürzung BELLE steht für „Betriebshofelektrifizierung – Ladeinfrastruktur und Lastmanagement in der praktischen Erprobung“. Das in Hamburg angesiedelte und auf drei Jahre angelegte Projekt wird vom Bund mit gut einer Million Euro gefördert. Involviert sind die Firmen Hysolutions und ABB E-Mobility, die HAW Hamburg, die Stadtreinigung Hamburg und Stromnetz Hamburg. Zusammen entwickelt das Team in Regie von Konsortialführer Hysolutions für die Stadtreinigung und für die City-Logistik Lösungsansätze rund um die Frage, wie schwere Nutzfahrzeuge mit BEV-Antrieb in die Betriebsabläufe vor Ort integriert werden können.

BELLE soll unter anderem wirtschaftlich besonders günstige Lösungen beleuchten. „Durch die Integration einer Ladeinfrastruktur in einen Betriebshof der Stadtreinigung Hamburg und mittels Simulation einer breiten Elektrifizierung in der Region Hamburg können Auswirkungen auf alle betrieblichen Vorgänge und das gesamte Stromnetz ermittelt werden“, heißt es in einer Mitteilung der HAW Hamburg. Testen und auswerten wollen die Partner beispielsweise Ladevorgänge zu günstigen Zeiten und Anpassungen bei der Gesamtladeleistung.

Als Resultat von BELLE sollen nach drei Jahren sowohl ein übertragbares Konzept als auch Empfehlungen für Betriebshöfe im Schwerlastbereich und für Stromnetzbetreiber erarbeitet worden sein. Das Projekt ist Teil des BMDV-Gesamtkonzeptes klimafreundliche Nutzfahrzeuge. Die Erkenntnisse sollen anschließend branchenübergreifend eingesetzt werden.

Von Interesse sei das BELLE-Projekt vor allem vor dem Hintergrund, dass sich bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen ganz andere Herausforderungen stellen als im Pkw-Bereich, teilt die Bundesagentur NOW GmbH mit. Es gebe „komplexere Anforderungen hinsichtlich der Planung von Ladevorgängen, benötigter Strommengen und des wirtschaftlichen Einsatzes“. Ladevorgänge nehmen im Schwerlastbereich deutlich mehr Zeit als die herkömmliche Tankdauer in Anspruch und stellen eine erhebliche Last für das Stromnetz dar. Eine wesentliche Rolle spiele dabei das Laden auf Betriebshöfen. Mit dem BELLE-Projekt werde dieser Sachverhalt erstmals praktisch und forschungsseitig untersucht, so die NOW.

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) hat erst kürzlich einen Mercedes-Benz eEconic in Betrieb genommen. Das Batterie-elektrische Abfallsammelfahrzeug wird im Zuge des Plans der SRH getestet, ab 2025 nur noch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu beschaffen.

„Während die Umstellung unseres Fuhrparks auf alternative Antriebe bei Pkw und Kleintransportern bereits weit fortgeschritten ist, bedarf es insbesondere bei großen Nutzfahrzeugen einer umfassenden Erprobung unter realen Einsatzbedingungen“, sagt SRH-Geschäftsführer Rüdiger Siechau. „Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir bereits seit vielen Jahren daran, Erkenntnisse zu gewinnen und eine Marktreife zu erreichen. Spätestens ab 2025 sollen bei der SRH alle neubeschafften Fahrzeuge über alternative Antriebe verfügen. Wir sind zuversichtlich, dass ein erfolgreicher Test des eEconic ein großer Schritt auf dem Weg zu diesem wichtigen Ziel sein wird.“

