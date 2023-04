eMobility update: Nissan zeigt neuen Ariya / Tesla plant Fabrik mit CATL / Nio Power-Swap-Station

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“! Das sind die News und Highlights der Elektromobilität zu Beginn der neuen Woche: Tesla und CATL planen gemeinsames Batteriewerk ++ Nio will 40 Batteriewechsel-Stationen in Deutschland ++ Nissan bringt zwei neue Ariya-Varianten ++ Hyundai Ioniq 5 N driftet ++ Und ZF investiert in Mexiko ++

#1 – Tesla und CATL erwägen LFP-Batteriefabrik

Tesla will offenbar zusammen mit CATL eine neue Batteriefabrik in den USA bauen. Dabei geht es konkret um die Produktion von LFP-Zellen. Wie Bloomberg berichtet, haben Tesla-Vertreter mit der US-Regierung über die Pläne mit CATL gesprochen, um sich Klarheit über die Vorschriften des Inflation Reduction Act zu verschaffen.

#2 – Nio: 40 Batterietausch-Stationen in Deutschland

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio will bis zum Ende dieses Jahrzehnts alleine in Deutschland etwa 40 Batteriewechsel-Stationen in Betrieb haben. Da die sogenannten Power-Swap-Stations bisher ein Alleinstellungsmerkmal des Herstellers sind, will Nio damit auch seine Marke bekannter machen.

#3 – Nissan bringt zwei neue Ariya-Varianten

Nissan bringt in Europa zwei neue Varianten seines Elektromodells Ariya auf den Markt. Dabei handelt es sich einerseits um ein neues Top-Modell und andererseits um eine günstigere Ausstattung, damit der Ariya in einigen Ländern förderfähig wird. Bei der günstigen Variante geht es um den Ariya Engage mit 178 kW starkem Frontantrieb, der mit beiden Batteriegrößen erhältlich sein wird.

#4 – Hyundai Ioniq 5 N driftet durch Schnee

Hyundai Motor veröffentlicht den ersten Teaser zum IONIQ 5 N. Das erste vollelektrische Hochleistungs-Serienmodell der Submarke N absolvierte gerade auf einem Versuchsgelände in Schweden erste Tests unter besonders winterlichen Bedingungen. Mit seiner Lage am Polarkreis bietet das Gelände alles, was man für umfassende Wintertests benötigt.

#5 – ZF: nächste Inverter-Generation aus Mexiko

Der deutsche Automobilzulieferer ZF investiert 177 Millionen Euro in den Ausbau seines eMobility-Geschäfts in Nordamerika. Konkret wird der ZF-Standort im Norden Mexikos erweitert, um dort eine neue Produktionsstätte für Inverter der nächsten Generation zu errichten.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>