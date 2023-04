LGES und Yahua wollen Lithium in Marokko verarbeiten

Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution hat eine Absichtserklärung mit der chinesischen Yahua Industrial Group für die Produktion von Lithiumhydroxid in Marokko unterzeichnet. Der Standort ist strategisch gewählt.

Nähere Details zum Zeitplan und Volumen der geplanten Lithiumhydroxid-Produktion von LGES und Yahua in Marokko sind noch nicht bekannt. Wie koreanische Medien unter Berufung auf LGES-Vertreter schreiben, will das Unternehmen mit der Absichtserklärung seine Lieferkette für Lithiumhydroxid weiter stärken.

Hintergrund der Entscheidung für Marokko ist wohl, dass das nordafrikanische Land sowohl mit den USA als auch mit der EU Freihandelsabkommen hat. Die US-Regierung hatte vor wenigen Tagen die Regeln veröffentlicht, die E-Autos erfüllen müssen, um für die Steueranreize von bis zu 7.500 US-Dollar im Rahmen des Inflation Reduction Acts (IRA) qualifiziert zu sein – inklusive der Regeln für die Herkunft von Batterie-Rohstoffen. Die EU plant mit dem Critical Raw Materials Act ähnliche Vorgaben für die Herkunft wichtiger Materialien.

Lithiumhydroxid ist eine der Lithium-Verbindungen, die in Batterien genutzt wird – eine Alternative wäre Lithiumcarbonat. Lithiumhydroxid hat aber den Vorteil, dass es sich leichter mit Nickel synthetisieren lässt – somit ist es die Grundlage für Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt, die derzeit in den Batterien mit besonders hoher Energiedichte eingesetzt werden.

LGES hat in den vergangenen Jahren zahlreiche verbindliche Bestellung für Lithium sowie einige Absichtserklärungen geschlossen. In Deutschland will das Unternehmen etwa Lithium von Vulcan Energy aus dem Oberrheingraben beziehen, die Südkoreaner haben aber auch eine Vereinbarung mit Sigma Lithium aus Kanada geschlossen, das sein Lithium in Brasilien gewinnt. Zudem gibt es Abnahme-Vereinbarungen mit SQM aus Chile, Liontown Resources aus Australien und Compass Minerals aus den USA.

Yahua ist auf die Verarbeitung von Lithiumhydroxid spezialisiert. Das Portal „KED Global“ zitiert einen LGES-Vertreter mit den Worten: „Durch die Synergien einer stabilen Rohstoffversorgungskette und der hervorragenden Fertigungstechnologie von Yahua kann hochwertiges Lithiumhydroxid sichergestellt werden.“

