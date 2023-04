Frankreich: Atlante installiert Schnelllader für Duval

Der mit dem Autokonzern Stellantis verknüpfte Schnelllade-Anbieter Atlante kooperiert mit der französischen Groupe Duval, um 188 DC- und HPC-Ladepunkte an Standorten des Immobilienunternehmens in ganz Frankreich aufzubauen. Die ersten dieser Schnelllader sollen noch 2023 ans Netz gehen.

Die 188 in Gewerbegebieten der Groupe Duval vorgesehenen Lader sowohl den Kunden der Gruppe als auch der Öffentlichkeit gegenüber zugänglich sein. Zu der genauen Ladeleistung oder der geplanten Anzahl von Ladern pro Standort machen die Partner keine Angaben. In einer begleitenden Mitteilung ist nur von „schnellen und ultra-schnellen Ladepunkten“ die Rede. Die Groupe Duval ist ein Unternehmen in Familienbesitz mit gut 5.000 Beschäftigten, das in 19 Ländern vertreten ist und Immobilienprojekte von der Konzeption bis zum Betrieb verantwortet.

„Die Partnerschaft mit der Groupe Duval ist eine wertvolle Gelegenheit für Atlante, unsere Reichweite und unseren Einfluss auf dem französischen Markt für Elektromobilität weiter auszubauen. Wir sind stolz darauf, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das unser Engagement für Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit teilt, und wir freuen uns auf die großen Dinge, die wir in der Zukunft erreichen können“, kommentiert Jacques Galvani, CEO von Atlante France, den Deal.

Atlante ist offiziell ein Joint Venture zwischen Stellantis, der NHOA Group und Free2move eSolutions, was seinerseits ein Joint Venture von Stellantis und NHOA ist. Das Ende 2021 vorgestellte Atlante-Projekt zielt auf den Aufbau von DC-Ladern in Italien, Frankreich, Spanien sowie Portugal und ist Teil des von Stellantis geplanten europäischen Ladenetzes, das bis zum Jahr 2025 mehr als 15.000 Standorte mit insgesamt zwei Millionen Stellplätzen umfassen und öffentlich zugänglich sein soll. Der Autokonzern bezeichnet Atlante denn auch als das „bevorzugte Schnellladenetzwerk von Stellantis“.

Im Februar waren bereits die ersten Atlante-Schnelllader in Italien errichtet worden. Zu diesem Zeitpunkt kündigte Stellantis auch bereits die Eröffnung der ersten Atlante-Schnellladepunkte in Frankreich bei ausgewählten Stellantis-Händlern an.

businesswire.com