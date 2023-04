eMobility update: 800 km Reichweite im Ram Pickup / MAN eTruck Tests in Schweden / Volocopter Flugtaxi

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“! Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm: MAN eTruck besteht frostigen Härtetest ++ Volocopter hat sein Werk fertig ++ Elektrischer Ram-Pickup mit 800 km Reichweite ++ Alfa Romeo plant zwei E-SUV ++ Und EnBW eröffnet 25. Schnellladepark ++

#1 – MAN eTruck – eisiger Härtetest in Schweden

In diesem Winter trieb es rund 30 Ingenieure von MAN raus in den Schnee. Im winterlichen Nord-Schweden testeten sie von Dezember bis März den angekündigten MAN eTruck bei bis zu minus 40 Grad Celsius auf Herz und Nieren. Das MAN-Team hatte insgesamt vier eTruck-Prototypen im Gepäck – alle mit unterschiedlichen Batterie-, Motor-, Getriebe-, Achs- und Fahrerhauskonfigurationen.

#2 – Volocopter: Produktionslinie in Bruchsal fertig

Der deutsche Flugtaxi-Entwickler Volocopter hat seine Produktionslinie in Bruchsal fertiggestellt. Alle unternehmenseigenen Produktionsanlagen nehmen in diesem Monat den Betrieb auf. Das hat Volocopter parallel zur Eröffnung eines neuen Hangars mit eigenem Landeplatz bekannt gegeben.

#3 – Ram-Pickup mit bis zu 800 km Reichweite

Nachdem die US-Marke Ram im Februar das Seriendesign ihres elektrischen Pickup-Trucks enthüllt hat, folgen nun die technischen Details: Bestätigt wird in diesem Kontext nun auch, dass der Ram 1500 REV auf der neuen Stellantis-Plattform STLA Frame basiert.

#4 – Alfa Romeo plant wohl zwei E-SUV

Alfa Romeo will im nächsten Jahr unter der Modellbezeichnung Brennero ein Elektroauto auf den Markt bringen. Meldungen zu einem neuen Einstiegs-Modell von Alfa Romeo gab es bereits vor rund einem Jahr. Dabei soll es sich nach Informationen des britischen Magazins „Autocar“ nicht wie damals gedacht um einen Kleinwagen handeln, sondern um ein kleines SUV.

#5 – EnBW eröffnet 25. Schnellladepark

Die EnBW hat in Weißenfels nahe Leipzig einen weiteren HPC-Park mit 16 Schnellladepunkten in Betrieb genommen. Es ist der insgesamt 25. „Hyper Hub“ der EnBW mit einem Solardach. Der neue Ladepark liegt direkt an der Autobahnanschlussstelle A9/B91 in etwa auf halber Strecke zwischen Berlin und Nürnberg.

