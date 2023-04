Stagecoach erhält weitere 39 E-Busse von BYD-ADL

Alexander Dennis und BYD UK haben 39 weitere Elektrobusse an Stagecoach in Schottland ausgeliefert. Es handelt sich um 24 Solobusse des Typs Enviro200EV und 15 Doppeldecker des Typs Enviro400EV.

Zum Einsatz kommen die 39 neuen E-Busse in mehreren schottischen Städten: 13 in Perth, 11 in Dunfermline und insgesamt 15 in Aberdeen und Ayrshire. Sie wurden über den Scottish Zero Emission Bus Challenge Fund (ScotZEB) der Regierung gefördert. Zusammen mit Lieferungen aus früheren Bestellungen betreibt Stagecoach in Schottland nun 85 Elektrobusse von BYD-ADL, darunter 32 Doppeldecker in Manchester.

Aber: Stagecoach setzt bald zwei Busmodelle mit der Bezeichnung Enviro400EV ein. Denn zu den nun ausgelieferten Doppeldecker-Bussen von BYD-ADL kommen künftig auch Exemplare des Modells Envrio400EV, das Alexander Dennis inzwischen in Eigenregie anbietet. Dabei handelt es sich zwar um vergleichbare, technisch aber unterschiedliche Busse. Im Februar hatte Stagecoach 55 ADL Enviro400EV bestellt, die noch Ende diesen Jahres für den Einsatz in Oxfordshire ausgeliefert werden sollen.

alexander-dennis.com